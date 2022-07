Ciclismo: Asia Rabbia in maglia azzurra ai Campionati Europei su pista Junior e U23

Tutto pronto al 'Velodromo Nacional Sangalhos' di Anadia (Portogallo), per l'edizione 2022 dei “Campionati Europei Junior ed Under 23 su Pista” in programma da domani, giovedì 14, fino a martedì 19 luglio.

Nella lista delle atlete convocate dalla nazionale italiana junior c'è anche la portacolori del Racconigi Cycling Team Asia Rabbia, assoluta protagonista ai “Campionati Italiani su Pista” di Noto (SR), dove ha conquistato i prestigiosi titoli tricolori nella Velocità a Squadre e nel Keirin, e la medaglia d'argento nell'Inseguimento a Squadre.

Per la formazione di patron Silvio Traversa e del team manager Claudio Vassallo si tratta della diciannovesima convocazione di una propria atleta in maglia azzurra.