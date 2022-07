Motori: il saviglianese Andrea Montagnana alla Dunlop Cup 2022

Rinnovata la partecipazione del pilota saviglianese Andrea Montagnana (M.C. Bisalta Drivers Cuneo) alla Dunlop Cup anche per la stagione 2022.

Come nelle passate stagioni Andrea prenderà parte al prestigioso campionato motociclistico in sella alla Suzuki GSX-R 600 in configurazione stock.

Confermati anche i tecnici Ezio e Mattia che con il loro prezioso lavoro sapranno mettere a punto il mezzo per consentire al pilota di raggiungere il miglior risultato possibile.

Un doveroso ringraziamento va alle aziende che sostengono la stagione 2022: Farmacia Monchiero, Sinecura, Vitality wellness, Carrozzeria Chiapello, Daniele & Tesio soccorso stradale e Colorsystem.