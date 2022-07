Tennis Vallebelbo in festa per la promozione in B2

Si respira aria di festa a Santo Stefano Belbo. Con la vittoria contro l’Asd Scuola Tennis Gigi di Nembro, provincia di Bergamo, il tennis Vallebelbo sale di categoria e va in B2 dopo solo un anno di serie C. In due anni ha avuto due promozioni e ora l’obiettivo è ancora di salire.

Tra tutti i campionati a squadre la Serie C è uno dei più interessanti: perché, oltre ad essere in bilico tra l’ambito regionale e quello nazionale, presenta un bel mix fra giovani che raccolgono le prime occasioni per confrontarsi con giocatori di alto livello e tennisti/e di lungo corso che continuano a dare prova del proprio valore.

LA PARTITA DECISIVA

Puntualmente scendono in campo alle 10 le squadre per l’incontro di ritorno: il tennis Vallebelbo aveva vinto 4/0 nella partita di andata e presenta in formazione, Camilla Rosatello, Aurora Allasia e Matilde Rizzardi. Camilla, categoria 2/1, molto determinata non da scampo alla giovane avversaria Serena Paris, 2/5, inchiodandola sul 6/0, 6/0. Sul campo attiguo duellano Aurora Allasia, (2/7) e l’ospite Aurora Pinacoli (3/2) Vince il primo set l’Allasia per 6/1 e poi la Pinacoli si ritira. Risultato finale: Tennis Vallebelbo - Asd Scuola Tennis Gigi 2/0 e promozione in B2.

I COMMENTI

Il presidente del Tennis Vallebelbo Emanuele Sandri, al termine dell’incontro vinto dalla Rosatello era di una felicità incredibile. Presidente dal 2011, ha da subito fatto un progetto per arrivare in alto ed ha costruito una squadra dirigenziale sempre coesa e determinata.

“Abbiamo in testa qualche opzione che migliorerà il tasso tecnico della squadra e partiremo per fare un bel campionato di B2”.Come è seguito il tennis in paese? “E’ molto seguito. La società era nata nel 2009 ed ora abbiamo 200 soci e la scuola tennis. Anche il comune ci segue e abbiamo tre main sponsor: Santero 958,(Gianfranco Santero), Costruzioni Generali (Fabrizio Bellora) e Pastificio Vallebelbo con il sottoscritto”.

Il factotum della squadra nonché segretario Giuseppe Bevione:“L’organizzazione di vari tornei Open ci ha permesso col tempo di entrare in contatto con tante giocatrici interessanti, alcune delle quali sono venute a giocare per noi e ci hanno permesso in poco tempo di arrivare alla Serie C”.

Nella lista di nomi spicca quello di Camilla Rosatello, campionessa d’Italia con il Tc Parioli nel 2021 e ora in prima fila per difendere i colori delle cuneesi. Non ha mai mancato un incontro, dando prova di essere una splendida professionista, oltre che una tennista di grande valore. Alla fine fuochi di artificio con i colori nazionali sul campo, invaso da giocatori e appassionati.