Prosegue l'attività della biciofficina del quartiere Cuneo Centro

A partire da marzo 2022 la Biciofficina, un’iniziativa proposta dal progetto “La Boa” in collaborazione con l’associazione Bici in Giro, il Comitato di Quartiere Cuneo Centro, i Vigili Urbani della città di Cuneo e il Punto Meet si è stabilita nei locali di via Silvio Pellico 1.



La BiciOfficina è uno spazio dove ciascun cittadino, di qualsiasi età e provenienza, può prendersi cura della propria bicicletta. La Biciofficina si svolge tutti i mercoledì dalle ore 16.30 alle ore 19.30 presso lo spazio Boa di via Silvio Pellico 1.



È un’attività gratuita, senza scopo di lucro, che si basa sulla condivisione di esperienze grazie alla partecipazione di volontari esperti ed appassionati che possono mostrare a chi ne ha la necessità come effettuare piccole e semplici riparazioni. La BiciOfficina promuove la manutenzione autogestita della bicicletta, per questo non si eseguono riparazioni su commissione, ma il proprietario della ciclo vettura è invitato in prima persona a provare a riparare la propria bici, con la supervisione di esperti e volontari. E’ un’opportunità di apprendimento, di scambio di competenze e di opinioni ma anche di attrezzi e di pezzi di ricambio nuovi o usati.