Calcio dilettantistico: oggi la chiusura delle iscrizioni ai campionati 22/23

Scadenza importante, nella giornata odierna e più precisamente alle ore 18 per il calcio dilettantistico piemontese.

Previsto, in quell'orario, il termine per le iscrizioni dall'Eccellenza alla Prima Categoria oltre a campionati giovanili sotto l'egida della LND Piemonte e Valle d'Aosta.

LA NOTA UFFICIALE DELLA LND PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

Alle ore 18 di oggi, mercoledì 13 luglio, si chiudono le iscrizioni ai Campionati di Eccellenza, Promozione, Prima categoria, Coppa Piemonte Valle d’Aosta di Prima categoria, Campionati Under 19 Regionale, Under 17 Regionale, Under 15 Regionale, Tornei Under 16 Regionale, Under 14 Regionale.