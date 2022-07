Enrico Nada: “Il futuro dell’agricoltura passa anche dalla tutela dell’ambiente e del territorio”

Prezzi più giusti ai produttori, filiere legate al territorio, meno burocrazia e un occhio di riguardo all’ambiente: è questa la formula per un’agricoltura cuneese vincente, che guarda al futuro, secondo il neo presidente della Coldiretti Enrico Nada.

L’obiettivo è quello di agevolare chi consuma e chi produce, rendendo più competitivo e remunerativo il settore agricolo. Un obiettivo non facile da centrare ma che in parte sono è già stato raggiunto, per esempio “con la politica del Km zero e Campagna Amica per la vendita diretta e la filiera cortissima, che sono soluzioni valide - precisa il presidente Nada -, così come i contratti di filiera con le agroindustrie per portare a casa accordi economici vantaggiosi per le nostre imprese”.

Fondamentale, per il presidente Coldiretti Cuneo, è la sfida già avviata con il clima e l’ambiente. “La tutela dell’ambiente - spiega Nada - sarà cruciale per la nostra agricoltura negli anni a venire. Il biologico, inteso come progetto di certificazione, avrebbe bisogno di una grande opera di sburocratizzazione, che lo renderebbe più appetibile per molti produttori. Comunque, sia che si produca con metodo biologico o con metodo convenzionale, dovremo tutti impegnarci per produzioni sempre più attente e rispettose dell’ambiente, per preservare il patrimonio unico dei nostri paesaggi e la salute di tutti”.

Un riguardo, quello per l’ambiente che Nada sente in maniera profonda, visto che la sua azienda vitivinicola di Treiso, produce vino biologico, tra cui primeggiano Barbaresco DOCG, Dolcetto, Nebbiolo e Arneis.

Trentotto anni, padre di due bambine, il presidente Nada, insieme alla sorella Barbara, è al timone dell’azienda di famiglia “Nada Giuseppe”, prima denominata “Nada Antonio e figli”, la cui storia aziendale inizia nei primi del Novecento. “Molti terreni sui quali produciamo i nostri vini - precisa con orgoglio Enrico Nada - sono della nostra famiglia da oltre 120 anni”.

Le aziende di famiglia sono certamente un asso vincente per il settore agricolo della Granda, i cui punti di forza sono “la straordinaria unicità e qualità dei nostri prodotti che toccano tanti comparti diversi dalla zootecnia alla frutticoltura, dalla viticoltura alla cerealicoltura, ognuno con le sue peculiarità e criticità. "L’agroalimentare cuneese - prosegue Nada - è una certezza da cui dover partire per far crescere economia ed occupazione ma anche per tutelare ambiente, territorio e sicurezza. Dobbiamo lavorare per un sistema in grado di offrire prezzi più giusti ai produttori, filiere legate al territorio, meno burocrazia e più competitività”.

Così Enrico Nada spiega il suo obiettivo come presidente della Coldiretti di Cuneo: “Dobbiamo puntare sulle eccellenze del territorio: abbiamo prodotti unici che possiamo e dobbiamo valorizzare di più e meglio. Obiettivo non meno importante, riavvicinare i produttori nelle battaglie comuni perché sono convinto che solo si è uniti si è più forti e si possono portare a casa i risultati che le nostre aziende attendono. Basta divisioni, uniamo le forze”.

“Penso - prosegue - alla carne bovina di razza Piemontese: tra pandemia e guerra, gli allevatori scontano una grave crisi dei prezzi dei capi che non gratifica il loro lavoro né la qualità assoluta di questa carne, che deve essere riconosciuta come merita sul mercato con prezzi giusti per gli allevatori. Con l’elezione mia e del nuovo Consiglio direttivo - conclude il presidente Nada - si è aperta una nuova stagione di battaglie a tutela di tutte le imprese agricole della Provincia”.