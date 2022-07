Alba, per Collisioni una mappa digitale dei parcheggi e navette a ciclo continuo da corso Asti

Il Comune di Alba, in occasione del Festival Collisioni, ha predisposto uno specifico piano di parcheggi di prossimità, per alleggerire la viabilità del centro.

Nel primo fine settimana è stato sperimentato un servizio di navette gratuite e continue dall’area di corso Asti che verrà confermato anche sabato 16 luglio, in occasione della giornata “Tutto Normale” del Festival Collisioni.

Le navette, che collegheranno le quattro aree di parcheggio di corso Asti, saranno attive dalle ore 13.00 fino alle ore 20.00, con un ciclo continuo che porterà gli spettatori direttamente in prossimità dell’arena concerti.

Le navette saranno attive unicamente all’andata, mentre il ritorno sarà pedonale con limitazioni al traffico delle auto lungo le vie che portano ai parcheggi, al fine di garantire la sicurezza delle persone.

A ogni area parcheggio è stata attribuita una lettera di riferimento, apposta con specifica cartellonistica in loco e riportata sulle mappe digitali.

Cliccando sulle lettere posizionate nelle mappe verrà aperto uno specifico collegamento su Google Maps che riporterà direttamente all’area parcheggio.

Tutto il sistema digitale dei parcheggi è consultabile al link https://www.comune.alba.cn.it/73-servizi-sociali-e-assistenza-scolastica/trasporti/5445-collisioni-2022-parcheggi-gratuiti-e-servizio-navette

Emanuele Bolla, assessore al Turismo e alle manifestazioni, spiega: “Il nostro grande impegno per Collisioni ha messo al centro la sicurezza delle persone e l’accessibilità del festival. In un fine settimana abbiamo portato nell’arena concerti 30.000 persone, con uno sforzo coordinato di vaste proporzioni, grazie al lavoro degli addetti e delle forze dell’ordine, alla progettazione di un sistema di parcheggi di prossimità e a oltre 14 ore di servizio di navette in due giorni. Per questo ultimo concerto in piazza Medford abbiamo voluto aggiungere un elemento tecnologico. Siamo convinti che grazie a questa mappa digitale l’utilizzo dei parcheggi sarà ancora più semplice e le persone potranno entrare e uscire da Alba in modo ancora più agile, anche grazie alla conferma del servizio di navette per l’ingresso in Alba da corso Asti, dove abbiamo le aree parcheggio più grandi, e al rientro pedonale agevolato dall’implementazione con le tecnologie di Google Maps”.