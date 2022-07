"Europe for Peace", anche le ACLI della provincia di Cuneo chiedono il cessate il fuoco in Ucraina

Le ACLI provinciali di Cuneo aderiscono all’appello di “Europe for Peace”, lanciato in occasione della giornata di mobilitazione di sabato 23 luglio contro l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia e per l’avvio di un percorso per una conferenza internazionale di pace che, basandosi sul concetto di sicurezza condivisa, metta al sicuro la pace anche per il futuro.



“Crediamo nella pace e la chiediamo con forza – dicono i componenti della presidenza provinciale Acli di Cuneo - ; chiediamo ai potenti della terra di avere il coraggio necessario per cercare strade che possano porre fine al calvario di tante persone, tra cui bambini, donne e anziani, e costruire una pace sicura e duratura per tutti i popoli”.



“Il primato alla dimensione muscolare del conflitto non convince: se la risposta alla Russia è fortemente e comprensibilmente condizionata dalla sua brutale politica aggressiva, non si vede l’ombra della diplomazia, anzi”, ha detto Emiliano Manfredonia, Presidente nazionale delle Acli. “Si parla di aumento delle spese militari, grandi proclami per militari in stato di allerta, investimenti in tecnologie sempre più distruttive, alleanze basate su logistiche di efficientamento bellico. Non si intravede un piano per il cessate il fuoco e per avanzare un dialogo. Chi può farlo se non le democrazie occidentali che come primo obiettivo non hanno quello di armarsi ma di spengere questo conflitto?”



L’appello, promosso da Europe for Peace, con lo slogan “Tacciano le armi, negoziato subito!”, ha raccolto l’adesione di un ampio arco di associazioni e sindacati.