I Radicali manifestano a Cuneo per l'autocoltivazione della cannabis: "Basta contribuire a sistema che regala miliardi alle mafie"

Si è svolto ieri, mercoledì 13 luglio, a Cuneo il sit-in organizzato da 'Associazione Radicali Cuneo "Gianfranco Donadei"', 'Cellula Coscioni CN' e 'Meglio Legale' per chiedere al Parlamento la discussione del Ddl Magi - Licatini sull'autocoltivazione di cannabis. "Siamo qui per dar voce ai 6 milioni di italiani che consumano cannabis in Italia - ha esordito Alexandra Casu, Tesoriera di Radicali Cuneo "Gianfranco Donadei" - Basta contribuire a un sistema criminogeno che regala miliardi di euro alle mafie ogni anno".



"Per i parlamentari cuneesi Gastaldi e Bergesio, ci sono questioni più importanti. Ma io mi aspetto che i nostri rappresentanti abbiamo il tempo di dibattere di più questioni, e comunque la Lega non parla di altro da giorni che non sia il proprio no a cannabis e ius scholae - incalza Filippo Blengino, esponente dei Radicali e dell'Associazione Luca Coscioni che lo scorso anno si autodenunciò per aver coltivato cannabis sul balcone di casa, come gesto di disobbedienza civile - . La cannabis non è una droga, e non uccide, e questo non lo diciamo noi, ma la scienza" ha aggiunto.



Diversi gli altri interventi di attivisti e simpatizzanti, tra cui Flavio Martino: "Il proibizionismo negli stati uniti all'inizio degli anni ’20 ebbe effetti disastrosi. Crebbe vertiginosamente il consumo di alcolici, le produzioni nel mercato illegale erano prive di controlli e spesso pericolose e la criminalità divenne potentissima al punto che dodici anni dopo il proibizionismo venne abolito".



Dante Anderlini ha continuato: "Con la legalizzazione della cannabis si distribuirebbe un prodotto sicuro e controllato, eliminando il contatto tra consumatore e spacciatore". Infine, Sabatino Tarquini: "Il proibizionismo sulle sostanze ha sempre perso. Regolamentare significa portare un fenomeno alla luce del sole e controllarlo".