Iscriviti all’evento “Transizione Energetica - Conoscere le Comunità Energetiche"

L’evento “Transizione Energetica – Conoscere le Comunità Energetiche” è una tavola rotonda organizzata da Confartigianato Cuneo in collaborazione con Collegio dei Geometri e dei G.L. della Provincia di Cuneo e Radio Parlamentare che vede l’importante Patrocinio della Provincia di Cuneo, Ordine dei Periti Industriali di Cuneo e Fondazione CRC, per condividere le conoscenze e le esperienze sull’argomento delle Comunità Energetiche di forte attualità.



Avrà luogo in presenza presso “Auditorium Il Varco – Via Carlo Pascal 5C a Cuneo” lunedì 18 Luglio 2022 dalle ore 18:00 alle 19:30.



Per la partecipazione è necessario prenotarsi inviando e-mail a: segreteria@confartcn.com o chiamando la Segreteria di Confartigianato Cuneo al numero 0171451101.