Mondovì: allestita nella Saletta d'arte "Bertaina" una rassegna con opere di tre diversi pittori (FOTO)

Nella Saletta d’arte “Bertaina”, sotto i Portici Soprani, è allestita una rassegna con opere di tre pittori, assai diversi negli stili e tecniche, ma integrati da una salda attività di ricerca.

Bruno Capellino propone una variante di proprie esperienze, che lo ha portato a fissare, attraverso tecnologie collegate a particolari microscopi, le proprie sensazioni e analisi di supporti cartacei manipolati con intelligenza, fino a far scaturire una molteplicità di immagini che accompagnano il fruitore a libere interpretazioni, spesso anche immaginifiche, come fiabesche allegorie. Senza rifiutare più o meno lontane sue espressioni artistiche, che ha voluto, nel corso degli anni, proporre in varie tecniche, sempre avvincenti, queste ultime produzioni sanno dispiegare il suo costante anelito di ricerca, dando spazio ad originalità che non rifiutano gli antichi suoi impegni.

Gianni Bava approfondisce il suo ammirabile ricercare il colloquio cromatico con lo spirito di molte liriche, che originalmente riesce ad innestare con le campiture di colori, evitando ogni scadimento retorico, convincendo l’intelligente ammiratore a godere schiettamente di questo connubio culturale.

Sergio Bruno, dopo intuizioni stuzzicanti che gli derivavano da esperienze d’oltreoceano, specie nella realtà degli USA, tanto lontana dalla nostra formazione intellettuale, propone motivi di riflessione interessati.