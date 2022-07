Ancora importanti donazioni al Memoriale della Divisione Alpina Cuneense

In questo ultimo periodo diverse persone hanno riconosciuto il ruolo storico del Memoriale con importanti donazioni.

Il Sig. Paolo Baggia di Fossano ha donato la sciabola del bisnonno, classe 1888 ed ufficiale Alpino. Franco Marini di Ormea ha consegnato una raccolta di lettere dello zio Artigliere Alpino, disperso in Russia, mentre Rodolfo Nicodemi, di Varese, ha donato un intero raccoglitore con fotografie in bianco e nero, cartoline del cuneese e lettere dal fronte scritte dallo zio Rodolfo alla sorella maggiore Fosca.

Rodolfo era telegrafista Geniere Alpino della Divisione Alpina Cuneense, visto per l’ultima volta il 25 gennaio del 1943 a Nikolajewka (Russia).

Il nipote Rodolfo ha voluto onorare la memoria dello zio facendo stampare le lettere in un libro intitolato “CARA FOSCA”, del quale ha fatto dono di sei copie al Memoriale.

Il capogruppo Alpini di Sant’Olcese (GE), Luigi Vassallo, insieme ad altri quattro Alpini, ha consegnato alla Madrina del Memoriale Sig.ra Maria Vittoria Pastore, orfana di guerra, un quaderno storico, con memorie di una madrina della ventunesima compagnia del Battaglione Saluzzo - 1941.

Infine è doveroso ricordare ed onorarne la memoria del reduce Alpino centenario Giorgio Rulfi di Frabosa Soprana, sciatore del Battaglione “Monte Cervino”.

In occasione del suo recente funerale, i figli hanno donato al Memoriale il suo cappello alpino, che troverà sistemazione nell’allestimento dedicato interamente alla campagna di Russia, in fase di realizzazione nel capannone, ex magazzino merci, della vecchia stazione ferroviaria di Cuneo Gesso .

Il Comitato del Memoriale