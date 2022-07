A Roma l'incontro sulla nuova economia con Beppe Ghisolfi

Appuntamento oggi a Roma per un evento che potrà essere seguito anche on-line e che riunirà - contro la "tempesta perfetta" del post Covid e della guerra - le più autorevoli personalità della finanza, dell'imprenditoria, delle istituzioni. Tra i relatori, gli ex ministri Tremonti, Frattini e Urbani, l'ex DG della Rai Lorenza Lei e le giornaliste Cesara Buonamici e Mariolina Sattanino.



Contro la tempesta perfetta, originata dal post Covid e dalla guerra in Ucraina, l'unica soluzione può arrivare da una economia che concretizzi la speranza dandole fiato, slancio motivazionale e spinta innovativa grazie alla capacità di riunire armonicamente le più autorevoli personalità della finanza, dell'imprenditoria, delle istituzioni e della comunicazione. Quattro fattori che devono essere intesi non più come dialettici bensì come parti di un univoco e unitario progetto di politica economica, civica e sociale in grado, per esempio, di trarre in salvo dalla "tempesta perfetta" (dati Cerved) 100.000 imprese e 821.000 lavoratori italiani dal rischio di default.



In tale contesto si colloca a pieno titolo il convegno che sarà celebrato oggi a Roma, nella sede della Link Campus University in via del Casale di San Pio V, a partire dalle ore 9 presso l'aula Magna.



Le introduzioni saranno a cura di Aldo Livolsi, consulente di fama mondiale e sintesi perfetta del connubio virtuoso che può e deve esistere tra l'economia finanziaria e quella aziendale. La prima sezione tematica, su economia della speranza tra sogno e realtà, sarà coordinata da Cesara Buonamici e avrà come relatori Alessandra Ghisleri, Giulio Tremonti, Nicola Rossi, Carlo Alberto Giusti.



La seconda sezione, a carattere altamente strategico sul rapporto tra finanza e impresa al servizio del Paese, moderata da Angelica Bianco, metterà a confronto Mauro Masi, Raimondo Grassi, Nicola Benedetto e Beppe Ghisolfi (rappresentante dell'Italia nel Gruppo mondiale delle casse di risparmio).



Il convegno riprenderà dunque nel pomeriggio con la sezione incentrata sull'Europa che sarà: coordinata da Mariolina Sattanino, metterà in dialogo Franco Frattini, Giuliano Urbani, Lorenza Lei, Fabio Righi, Francesco Sisci.



La sezione conclusiva, affidata a Isabella Di Chio, affronterà il tema delle disuguaglianze nell'economia globale, piaga accresciuta dalla pandemia e dagli effetti inflazionistici della guerra in Ucraina: a parlarne saranno Angelo Deiana, Carmela Pace, Benedetto delle Site, Gianni Fusco, Sergiu Martin, Antonino Giannone e Luca Baravalle (imprenditore agroindustriale e Presidente dell'omonima neo-costituita fondazione giuridica a impatto progettuale e sociale). Le conclusioni saranno a cura di Aldo Livolsi.