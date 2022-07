Bra, l’arte sposa il benessere nella nuova Spa dell'Albergo Cantine Ascheri [FOTOGALLERY]

Doppia novità nel segno del benessere e del gusto quella appena presentata dall’Albergo Cantine Ascheri di Bra. Qualificata presenza nel panorama della ricettività di Langhe e Roero, il moderno hotel col quale, a inizio anni Duemila, la famiglia Ascheri ha affiancato le ottocentesche cantine di via Piumati (a completare il complesso anche l’Osteria Murivecchi), si è infatti dotata di un nuovo importante servizio rivolto non soltanto agli ospiti delle sue 26 camere, ma anche a chi semplicemente voglia trascorrere qualche ora di relax in "un’esperienza rigenerante per mente e corpo".



Il riferimento è alla Spa Gallery e Wellness appena inaugurata in un’ala dell’albergo dopo quattro anni di lavori. "Per la nostra area wellness ci siamo ispirati a una galleria d’arte. Il desiderio è quello di condurre i nostri ospiti in un percorso che coinvolga tutti i sensi, dove benessere e bellezza vadano a braccetto", spiegano i rappresentanti di questa attiva famiglia di imprenditori (Matteo Ascheri, con la madre Cristina, la moglie Maura, il figli Giuseppe Matteo e Andrea, la sorella Mariateresa) enumerando servizi che comprendono un’attrezzata palestra, saune, docce emozionali, solarium con vasche idromassaggio esterna e interna, bagno turco, un’area per massaggi con operatori, una "Spa Stream" per massaggi senza operatori, un percorso massaggio plantare, una sala sensoriale oltre a zone relax e a corner tisaneria.





Sviluppata su tre piani, in un raffinato ambiente di gusto moderno e minimalista, la Spa è aperta tutti i giorni, dalle 10 alle 14, dalle 15 alle 20 e dalle 21 alle 23.





Al nuovo spazio benessere interno all’albergo si affianca intanto l’ultima novità riguardante la cantina guidata da Matteo Ascheri, che alla produzione di prestigiose etichette – realizzate a partire da vigneti di proprietà situati in diversi e prestigiosi versanti di Langhe e Roero – ha ora affiancato quella di Bella', una birra I.G.A. (l’acronimo sta per Italian Grape Ale) creata in collaborazione col birrificio Soralamà di Vaie, in Val di Susa, a partire da mosto di nebbiolo fresco.





"Una birra che parla del nostro terroir", come spiega Matteo Ascheri insieme al figlio Giuseppe Matteo, illustrando le caratteristiche della produzione partita quest’anno con 6mila bottiglie realizzate dalla vendemmia 2021 nelle due varianti, Gold e Rosè. Birre "gastronomiche", prodotte una sola volta l’anno a partire da un 15% di mosto fresco di nebbiolo, con spumantizzazione realizzata con metodo Charmat e imbottigliamento in un’unico formato da 75 cl.