Consigli pratici per affrontare lo stress quotidianamente

Le nostre vite sono sempre più contrassegnate da livelli elevati di stress che vanno automaticamente a incidere sulla nostra salute. Gli impegni lavorativi e familiari rappresentavano già un quadro complesso di vicende con un potenziale esplosivo in grado di mettere alla prova il nostro organismo e la nostra mente, ma l’esplosione della pandemia e del conflitto bellico in Ucraina non hanno fatto altro che peggiorare la situazione, facendo piombare tantissime persone in un vortice di negatività dal quale spesso è difficile uscire. La terapia psicologica diventa in questi casi importante per evitare che questi stati emotivi sfocino in condizioni ancora più gravi e preoccupanti, e l’avere a disposizione dei servizi virtuali come quelli di Serenis, ai quali è possibile accedere tramite questo sito, facilità l’accesso a un tipo di assistenza spesso ingiustamente sottovalutata. Il percorso per uscire da situazioni contrassegnate dall’esaurimento fisico e nervoso non è rapido e lineare. Per ottenere una ripresa psico-fisica completa serve tempo e tanto impegno. In questa ottica, ecco alcuni consigli per affrontare le difficoltà nella maniera migliore possibile.

Le cause dello stress

Essere consapevoli delle cause dello stress che rende le nostre vite difficili facilità decisamente il compito perché permette di evitare i contatti e le interazioni con le stesse. Parliamo soprattutto di persone e di situazioni che a lungo andare diventano sgradevoli e che portano con sé tutto il carico di criticità che ci appesantisce e ci condiziona mentalmente. In alcuni casi evitarli in toto non è possibile, ma limitarne la ricorrenza può comunque essere importante.

Dare sfogo alle proprie difficoltà

Mettere per iscritto quello che ci turba e che ci rende la vita difficile può essere un’ottimo modo per far scendere i livelli di stress. All’inizio potrà sembrare innaturale, ma col tempo questa strategia può trasformarsi in un’abitudine utile per la decompressione di tutti i sentimenti negativi che portiamo dentro.

Supporto e confronto

Abbiamo già fatto riferimento all’importanza della terapia psicologica svolta grazie all’aiuto di uno specialista, ma anche il poter parlare liberamente delle nostre inquietudini all’interno di ambienti sani e frequentati da persone di fiducia può essere considerato un modo virtuoso per uscire dal momento sfavorevole. Parliamo di amici, parenti, ma anche di colleghi e di persone con lo stesso tipo di problema, incontrate magari durante un incontro organizzato da gruppi di supporto. L’importante è non tenersi nulla dentro e aprirsi il più possibile.

Attività fisica

Potrebbe suonare come un paradosso, ma nei casi di stress, lo sforzo a livello fisico diventa essenziale. Muovere il proprio corpo ha il merito di alleggerire la tensione muscolare e nervosa e di far aumentare la produzione di ormoni come le endorfine. Non ci sono scuse: si può optare per una palestra o per qualsiasi altro contesto all’aria aperta, o se proprio non ci si vuole spostare da casa, basterà sfruttare uno dei tanti corsi e tutorial che si possono reperire online.

Fare cose appaganti

Se ci si sente stressati ed esausti, il modo migliore per non pensarci è fare qualcosa di divertente e che riesca ad appagarci. In questo caso le attività possono essere molteplici e variano da soggetto a soggetto. Il tratto che le accomuna è l’effetto positivo che producono. Basta poco per riconnettersi con se stessi sia a livello fisico che emotivo.

Abitudini sane

Molto spesso gli scompensi emotivi portano ad instaurare abitudini decisamente deleterie che non fanno altro che peggiorare il quadro generale. Lo sfogarsi sul cibo - spesso ipercalorico - è una di queste, e alla lunga non potrà che incidere sulla nostra forma fisica. Ma il rincorrersi dei pensieri porta spesso a non riposare adeguatamente durante la notte, amplificando ulteriormente gli effetti dello stress. L’obiettivo principale è quindi quello di ripristinare delle routine dietetiche e di riposo virtuose e utili per il nostro organismo.