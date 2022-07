Gioco d'azzardo in Italia: gli aspetti legali da conoscere prima di scommettere

Il gioco d'azzardo in Italia attira tantissimi appassionati, soprattutto tramite piattaforme e siti web online. L'esplosione del settore delle scommesse online ha portato molti giocatori a chiedersi se giocare sui siti online sia legale. La buona notizia è che in Italia esiste un'autorità che monitora e garantisce la legalità del gioco d'azzardo.

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), in passato conosciuta come Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS), si occupa di emettere delle licenze di gioco per i siti di scommesse online che vogliono operare sul suolo italiano. Grazie a un decreto legge del 2006, gli operatori di gioco d'azzardo possono richiedere una concessione e fornire i propri servizi ai giocatori italiani.

La licenza per il gioco a distanza italiana, tuttavia, non è l'unica disponibile per le società. Esistono anche delle licenze estere che permettono ai siti di operare a livello internazionale, fornendo i servizi anche in Italia. Esistono delle differenze importanti a livello legale che i giocatori devono conoscere prima di scommettere su un sito con licenza estera.

Cosa sapere prima di scommettere su un casinò con licenza italiana o internazionale

Gli utenti hanno a disposizione un'ampia gamma di piattaforme per scommettere e giocare d'azzardo online. Nonostante ciò, è fondamentale conoscere gli aspetti legali riguardanti l'attività di gioco d'azzardo in Italia rispetto a scommettere a livello internazionale.

Casinò con licenza italiana

I casinò, i siti di scommesse e le piattaforme di gioco online con licenza italiana soddisfano direttamente i requisiti forniti dall'ADM. In questo senso, questi operatori vengono monitorati costantemente dall'autorità e sono tenuti a comunicare tutte le transazioni tramite un sistema di interscambio dei dati centralizzato. Gli utenti con un codice fiscale italiano che si iscrivono sul sito non sono tenuti a dichiarare o pagare delle tasse sulle vincite generate dal gioco. Questo perché l'ADM esegue già delle ritenute alla fonte e conosce tutte le transazioni eseguite. Nello specifico, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli effettua una ritenuta d'imposta a titolo definitivo sull'operatore che fornisce i servizi.

Casinò con licenza internazionale

I casinò o i siti di scommesse con licenza internazionale possono essere usati dai giocatori italiani, tuttavia, non sono registrati nel sistema di interscambio dell'ADM. Questo vuol dire che le vincite non vengono tassate alla fonte. È responsabilità del giocatore dichiarare le somme vinte e versare le tasse dovute con una percentuale variabile a seconda dell'importo. Le percentuali potrebbero variare dal 23% per importi fino a 15.000 € al 43% per importi superiori a 75.000 €. Solitamente, si consiglia di affidarsi a un commercialista esperto in materia di gioco internazionale, soprattutto per importi elevati.

Come riconoscere un casinò online legale

Ogni giocatore deve valutare attentamente gli aspetti legali prima di iniziare a scommettere su un casinò online. A prescindere che decida di giocare su un sito italiano o internazionale, è importante verificare che l'operatore sia riconosciuto. Solitamente, la licenza può essere identificata sul fondo della pagina con dei loghi facilmente riconoscibili. Inoltre, tutti gli enti ufficiali mettono a disposizione una lista degli operatori con licenza.

Se prendiamo come esempio l'ADM, è possibile visitare il sito ufficiale dell'autorità per verificare l'esistenza di una concessione valida. L'organizzazione mette a disposizione una funzione di ricerca che permette di leggere tutti i dettagli importanti riguardanti l'operatore selezionato, se legalmente registrato in Italia. Molte organizzazioni internazionali ufficiali come la UK Gambling Commission o la Malta Gaming Authority offrono un sistema simile per verificare le concessioni.

Ricapitolando, il gioco d'azzardo in Italia è completamente legale, a patto di affidarsi a un ente autorizzato. Inoltre, esistono delle differenze di tassazione importanti in relazione alle eventuali vincite generate che ogni giocatore deve valutare prima di scommettere.