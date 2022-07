Barge: venerdì 22 luglio concerto della Fisorchestra Rossini, un omaggio al Prof. Franco Polidori

Si svolgerà il prossimo venerdì 22 luglio, a partire dalle ore 21,30, presso l’anfiteatro dell’ex officina ferroviaria di Barge, un concerto della Fisorchestra Rossini, diretta dal Maestro Marco Polidori.

Si tratta di un evento musicale organizzato nell’ambito della manifestazione eno-gastronomica “Golosità del Monviso” (quest’anno in programma a Barge dal 22 al 26 luglio) che intende rendere omaggio al grande Prof. Franco Polidori, bargese fisarmonicista e insegnante, scomparso il 27 giugno dello scorso anno.

Personaggio conosciuto e stimato per la sua lunga e prestigiosa carriera professionale, in Barge, città per la quale ha composto un brano orchestrato per banda e fisorchestra, e non solo, fu proprio Franco Polidori a fondare, nel 1980, la Fisorchestra Rossini “Città di Barge”, suo fiore all’occhiello, attiva da oltre 40 anni e ora portata avanti dai figli Marco e Paolo. Questi ultimi cureranno altresì, in collaborazione col Comune di Barge, l’allestimento di una mostra speciale dedicata al Prof. Polidori.

Tale mostra aprirà al pubblico il 22 luglio 2022, in concomitanza col suddetto concerto, negli spazi dell’ex officina ferroviaria. Vedrà esposte foto di concerti della Fisorchestra Rossini, fisarmoniche del Prof. Polidori, da lui utilizzate, progettate e recanti la sua firma autografa, alcuni dei numerosi riconoscimenti attribuitigli nel corso nella sua brillante carriera, tra cui una foto del calco dorato della sua mano, attualmente esposto presso il Museo Internazionale delle Impronte dei Grandi della Fisarmonica di Recoaro Terme, città della fisarmonica, ove il Maestro fu ospite il 30 e 31 agosto 2019 e il 1 settembre 2019 in occasione del XXV Raduno Internazionale della Fisarmonica e della contestuale cerimonia di inaugurazione della nuova sede del Museo Internazionale delle Impronte dei Grandi della Fisarmonica.

In quel contesto il Centro didattico musicale italiano di Recoaro Terme (associazione internazionale che monitora tutte le attività legate alla fisarmonica a livello mondiale) e il Museo Internazionale delle Impronte dei Grandi della Fisarmonica gli conferirono la prestigiosa Stella d’Argento e lo invitarono a lasciare il calco della sua mano, da allora esposta nel Museo Internazionale delle Impronte dei Grandi della Fisarmonica.

L’ingresso al concerto del 22 luglio è libero e gratuito, così come l’accesso alla mostra dedicata al Prof. Polidori, che sarà visitabile nei seguenti orari:

- venerdì 22 luglio 2022: dalle ore 19,00 alle ore 23,00

- tutti i sabati e le domeniche a partire dal 23 luglio 2022 e fino alla fine del mese di agosto 2022: dalle ore 16,00 alle ore 22,00.

Il Sindaco di Barge Ivo Beccaria e l’Assessore alle Manifestazioni Silvio Coero Borga esprimono soddisfazione per queste importanti iniziative, tese a rendere un doveroso omaggio al compianto Maestro Franco Polidori, vanto assoluto per l'intera Comunità.