I ‘Trilli’ in concerto a Imperia: divertimento ed emozione con i ricordi della vecchia Liguria

I ' Trilli ’ approdano domani sera, venerdì 15 luglio, a Imperia per una serata straordinaria del calendario estivo dell’ U.s. Caramagna , il sodalizio presieduto da Giovanni Lazzarini .

“L’ingresso è libero -spiega Lazzarini – ma è gradita, comunque, la prenotazione per assaporare le nostre specialità gastronomiche che stasera, data l’eccezionalità dell’evento saranno a menù fisso, ascoltando i successi in genovese. Ringrazio lo sponsor Coop Liguria per il contributo che ci ha concesso per poter offrire questo spettacolo agli imperiesi e ai turisti”.