Marene, per le celebrazioni dedicate a Sant'Anna un incontro per conoscere la figura della Santa

In occasione delle celebrazioni religiose dedicate a Sant’Anna, la Biblioteca Comunale insieme ai volontari dell’Associazione “Muovi le mani per Marene” propongono il prossimo lunedì 25 luglio un momento per conoscere meglio la figura della Santa sotto il profilo storico e artistico, prendendo come esempio le numerose testimonianze disseminate in provincia di Cuneo. L’incontro avrà luogo nel giardino dell’Asilo e inizierà subito dopo il termine della Novena intorno alle 21.30.

Punto di partenza di questo viaggio immaginario sarà la nostra Cappella dedicata a Sant’Anna, che si trova nell’angolo sud-ovest di piazza Carignano. Costruito agli inizi del 1500, l’edificio sacro è uno dei monumenti più antichi di Marene e rappresenta una delle testimonianze più longeve in provincia di Cuneo. Nonostante in questi secoli i fedeli si sono presi cura del manufatto facendolo vivere, la Cappella nel tempo non ha subito importanti modifiche arrivando ad oggi in uno stato quasi originale.

Ad aiutare i volontari a percorrere questo viaggio sarà anche presente la professoressa Maria Bramardi, autrice del libro “Anna – madre, nonna, santa” edito dalla casa editrice cuneese Primalpe.

Il volume pubblicato l’anno scorso raccoglie la ricerca curata dalla professoressa Bramardi che ha tentato di ricostruire tempi e modi con cui la devozione della Santa, presente nelle immagini delle Metterze fin dal XIV secolo, è poi esplosa in una miriade di edifici di culto, primo fra tutti l’ospizio e il Santuario sui monti di Vinadio, seguito dalla Parrocchiale di Chiotti di Castelmagno e dalla Cappella di Marene.

Marco Biolatti: Questo momento vuole anche essere l’occasione per puntare i riflettori su un’altra perla de I Gioielli di Marene, il progetto promosso dai volontari della Biblioteca, di Muovi le mani per Marene e della Parrocchia volto a promuovere la conservazione e la valorizzazione della nostra memoria. Nei prossimi anni abbiamo in programma il suo restauro, anche grazie al supporto del Comitato d’imprese per i beni storico-artistici marenesi.

La serata è a ingresso libero e non è richiesta la prenotazione. Per entrare nel giardino dell’Asilo si potrà passare dal cancello carrabile in via Sant’Anna. Chi sarà interessato al termine della presentazione potrà acquistare il volume in cui è presente la storia della nostra Cappella.

I volontari vogliono ringraziare i massari, la Parrocchia nella figura di Don Aldo Giraudo e le sorelle della Congregazione delle Suore Carmelitane che hanno gentilmente messo a disposizione il giardino dell’Asilo.