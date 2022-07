Musica: a Bra arriva Louis Cole Trio con la special guest Genevieve Artardi

CHAMOISic Piemonte, in collaborazione con il Comune di Bra, ha organizzato per mercoledì 27 luglio in concerto con ospiti Louis Cole Trio e la special guest Genevieve Artardi.

Presso i Giardini della Rocca, in piazza XX Settembre, 28bis, alle ore 21 di potrà ascoltare il fascino della musica di Louis Cole, cantautore, produttore e multi strumentista statunitense con base a Los Angeles.

Celebrato come uno dei batteristi più futuristici, sonici e funk del mondo, è conosciuto per essere parte del duo elettronico KNOWER (che co-dirige), diventato famoso grazie a un’intensa attività su YouTube.



La missione di Cole è: "creare sentimenti profondi attraverso la musica".

Tra Funk dinamico e pop, presenta un repertorio proprio: inclassificabile ed eclettico, mentre sul palco rivela tutto il suo talento, che sia con una big band o in solo.

Il suo terzo album "Time" è uscito nel 2018 per Brainfeed (l'etichetta di Flying Lotus).



La sua più recente formazione è in trio, accompagnato alle tastiere da Chris Fishman, già al fianco di Joshua Redman, Wynton Marsalis, Flying Lotus, Aaron Parks e Terri Lyne Carrington, e dal prodigioso Nate Wood al basso e batteria. Wood è membro dell'acclamato quartetto Kneebody ed ha accompagnato artisti quali George Harrison, Chaka Khan, Sting, Wayne Krantz, Donny McCaslin, Taylor Hawkins, Tigran Hamasyan.



Bigliettieria online: https://www.ticket.it/musica/evento/louis-cole-trio_79511.aspx