Il PD provinciale augura buon lavoro alla nuova giunta cuneese: "Serviranno passione, competenza e capacità d'ascolto"

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il comunicato della segreteria provinciale del Partito Democratico:

Nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 13 luglio, la Sindaca Patrizia Manassero ha annunciato la squadra di donne e uomini che andranno a comporre la sua Giunta. A lei, alle neo amministratrici e ai neo amministratori spetterà il compito di affrontare le sfide che questi tempi difficili sottopongono alle amministrazioni pubbliche. Serviranno passione, competenza, ma anche pazienza e capacità d’ascolto.



Quelli appena trascorsi sono stati giorni di incontri proficui che hanno permesso di gettare le basi per il lavoro in favore della comunità cuneese nel rispetto delle sensibilità di coalizione premiate dal voto dei cittadini.



Le interpretazioni mediatiche e le pressioni di esponenti dell’opposizione fanno parte della normale dialettica: capiamo l'interesse e la voglia di conoscere in tempi brevi i "nomi", ma amministrare il capoluogo comporta una grande responsabilità ed ogni scelta andava ponderata e soppesata.



Apprezziamo la volontà della Sindaca di anticipare la lista degli Assessori che verrà presentata nel pomeriggio di oggi in conferenza stampa. Una sensibilità che va oltre le regole dello Statuto comunale che vincola la presentazione della squadra al primo consiglio comunale.



Ai membri della giunta e del consiglio comunale i migliori auguri di buon lavoro per i prossimi cinque anni da parte della Segreteria Provinciale del Partito Democratico.