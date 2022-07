Una mamma resiliente cerca una famiglia per sè e i suoi piccoli

FOSSANO - Il Rifugio Pinco Pallino oggi vi racconta la storia di questa super mamma arrivata in canile scheletrica, con una pancia talmente grande che le toccava per terra mentre camminava, infatti ha partorito il giorno seguente.

Con cibo nutriente e sano, integratori e affetto i volontari sono riusciti a rimetterla in forze, permettendole di allevare i suoi cuccioli.

Adesso è arrivato il momento di cercare una famiglia per tutti loro, mamma e figli.

Potete incontrarli presso il canile di frazione Cussanio.



Rifugio Pinco Pallino

Loc. Cussanio 33, Fossano CN

Tel. 333/8990717 (Mok) - 334/3372507 (Lorena)

E-mail: pincopallinoclub@alice.it

Facebook: @Pagina Del Canile Pinco Pallino Club