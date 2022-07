4ª dose Covid, dal 18 luglio riapre il Centro vaccinale all'ospedale di Verduno

L’ASL CN2 comunica che, partire da lunedì 18 luglio, sarà nuovamente attivo il Centro di vaccinazione Covid-19 presso l’Ospedale Ferrero “Michele e Pietro Ferrero” a Verduno, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 13.30.

La quarta dose (secondo booster) del vaccino COVID-19 è estesa a tutti i cittadini di età compresa tra 60 e 79 anni, allorché sia trascorso un intervallo minimo di almeno 120 giorni dalla prima dose di richiamo o dall’ultima infezione successiva al primo richiamo (data del test diagnostico positivo). Per questa categoria di cittadini non è previsto l’accesso diretto. Chi sceglierà di vaccinarsi dovrà dare la preadesione sul portale www.ilpiemontetivaccina.it, dopodiché riceverà un appuntamento via SMS.

I pazienti con fragilità di età superiore a 12 anni riceveranno l’invito tramite SMS, senza necessità di fornire la preadesione.

L’accesso diretto è previsto unicamente presso l’Ospedale “Michele e Pietro Ferrero” a Verduno (orario 12.30-13.30) per le prime dosi, le terze dosi (primo booster) e per la quarta dose (secondo booster) delle persone di età pari o superiore a 80 anni.