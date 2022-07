Bocce, volo: a Saluzzo via alla final eight scudetto under 18

La Bocciofila Auxilium Saluzzo sarà sede a partire da venerdi 15 luglio sino a domenica mattina (17) della final eight scudetto under 18 per la specialità volo.

La fase finale, che vede otto formazioni in campo, assegnerà lo scudetto edizione 2022.

Oltre ai padroni di casa dell’Auxilium Bertolotto Porte Saluzzo,guidati dal direttore sportivo Paolo Costa, saranno presenti Pro Valfenera (At), Noventa (Ve) Quadrifoglio (Ud), Saranese (Tv),Cavese (Ge),Nuova Boccia (Sv) e Bassa Valle (Ao).

Il via alla kermesse venerdì alle ore 13,30 con il primo turno delle due poules; alle ore alle ore 18,00 secondo turno delle due poules; sabato 16 luglio al mattino con inizio alle ore 9,30 si giocheranno le partite di recupero ed al pomeriggio alle ore 15,30 le semifinali; la finale si giocherà domenica 17 luglio al mattino alle ore 9,00 ed al termine si terrà la cerimonia premiazione.

La formula di gioco è la seguente: coppia ed individuale della durata di 60 minuti agli undici; a seguire tiro rapido staffetta in cinque minuti; a seguire combinato e due tiri di precisione e per concludere tiro progressivo della durata di 5 minuti. Campione in carica la Bassa Valle Helvetia che sconfisse in finale nella passata stagione la Beinettese.

Un appuntamento importante per il sodalizio saluzzese del presidente Maria Grazia Lingua che ha sempre curato in particolar modo il settore giovanile; sono ben 12 gli scudetti conquistati dalla società saluzzese cosi’ suddivisi: 7 per gli under 18, 3 per gli under 14, 1 per gli under 15 ed uno under 18 per la petanque. La finale di domenica mattina sarà visibile sui canali web tv della Federbocce.