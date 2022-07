La Scuola Calcio Sb2rg continua a crescere e cambia denominazione: sarà Scuola Calcio Cuneo Oltrestura

Nata nell’estate 2019 come progetto sperimentale di cooperazione tra frazioni (San Benigno, Roata Rossi, San Pietro del Gallo, Passatore), la Scuola Calcio Sb2rg continua il suo percorso di crescita caratterizzato da una sempre migliore offerta calcistica all’interno di un contesto sano, in cui l’aspetto educativo e di aggregazione tra i ragazzi sono prioritari.

Modus operandi premiato da un'adesione in crescendo da parte dei ragazzi (160 nella stagione 2021/22) e corroborato da una collaborazione sempre più proficua tra le frazioni.

Ultima novità il cambio di nome della scuola calcio che dalla prossima stagione si chiamerà SCUOLA CALCIO CUNEO OLTRESTURA.

“Quello che era nato come un esperimento e un tentativo di cooperazione tra frazioni, nonostante i due anni complicatissimi causa Covid, si è trasformato in un settore giovanile di tutto rispetto composto da mister pressochè tutti riconosciuti dalla FIGC, con un numero importante di ragazzi che ha permesso l'iscrizione della scuola calcio a tutti i campionati relativi alle diverse annate. Era giusto, pertanto, dare un nome più semplice, più rappresentativo, che permettesse ai ragazzi in primis, ma anche agli allenatori, agli addetti ai lavori e a tutti quelli che gravitano attorno alla scuola calcio, di identificarsi e di sviluppare un senso di appartenenza” - così il direttivo.

“Anche quest’anno porteremo avanti il progetto di formazione sui mister iniziato lo scorso anno in collaborazione con la Sampdoria (Next Generation Sampdoria) e anche quest’anno, nonostante le spese siano in costante aumento, manterremo la politica di quote accessibili a tutti (euro 100,00 più kit per i più piccoli ed euro 150,00 + kit dal 2014 in avanti) per portare avanti con convinzione i nostri pilastri: il calcio fatto nel migliore modo possibile (e i risultati conseguiti sui più piccoli lo stanno dimostrando) per una scuola calcio accessibile e aperta a tutti!”