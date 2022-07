Langhe Roero Basketball celebra Nicolò Castellino: convocato per l'Europeo U20

Langhe Roero Basketball celebra la convocazione in Nazionale U20, con la quale prenderà parte all'Europeo di categoria, di Nicolò Castellino, reduce da una grande stagione in Serie B (con tanto di premio come migliore U21) e recentemente passato al Casale Monferrato.

Castellino è uno dei 12 azzurrini scelti da coach Magro per il Campionato Europeo U20 in programma dal 16 al 24 luglio a Podgorica, in Montenegro.

L' Italia esordirà sabato 16 luglio contro il Portogallo alle 18:45. Gli Azzurrini giocheranno poi contro la Grecia, domenica 17 (ore 16.30), e contro Israele, lunedì 18 (sempre alle 16.30).

I CONVOCATI

Matteo Librizzi, Filippo Gallo, Nicola Berdini, Nicolò Castellino, Abramo Canka, Davide Casarin, Morgan Baccio Fernando Rashed Bayoumi, Alfredo Boglio, Vittorio Bartoli, Luca Vincini, Nicolò Virginio, Leonardo Okeke