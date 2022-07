Volley femminile A1: Bosca S.Bernardo Cuneo, la conferma di Alice Gay è il tredicesimo tassello del roster

Ancora una conferma, la sesta, in casa Cuneo Granda Volley: per il terzo campionato di fila Alice Gay vestirà la maglia del libero brandizzata Isiline. La giocatrice classe 2002, che nella scorsa annata ha dimostrato di poter essere protagonista nel massimo campionato giocando anche due partite da titolare contro Vallefoglia e Novara, disputerà così la sua undicesima stagione consecutiva in biancorosso tra settore giovanile e prima squadra. L'ufficialità della permanenza a Cuneo di Gay arriva a poco più di un mese dal via ufficiale della stagione 22/23, fissato per giovedì 18 agosto.

UNA CRESCITA CONTINUA Dopo l'esordio in A1 nel novembre 2020, nello scorso campionato Gay ha prima avuto spesso spazio in corsa nel girone di andata per poi partire titolare in due match del girone di ritorno, nei quali è stata all'altezza del difficile compito di non far rimpiangere Ilaria Spirito, una delle migliori specialiste della seconda linea della stagione. Quelle due prestazioni sono state soltanto la punta dell'iceberg di un'annata in cui il libero originario di Verzuolo ha compiuto grandi progressi, contribuendo in maniera determinante a tenere alto il livello in allenamento e facendosi sempre trovare pronta quando chiamata in causa in partita. A vent'anni compiuti, nella stagione 22/23 Gay, elemento importante anche nello spogliatoio, è chiamata a proseguire il percorso di crescita sotto la guida tecnica di Luciano Pedullà e con la nuova compagna di reparto Lara Caravello.

ALICE GAY, LIBERO CUNEO GRANDA VOLLEY «Sono davvero emozionatissima per questa conferma e come ogni anno non vedo l’ora di iniziare e di conoscere le mie nuove compagne. Cuneo per me ormai è casa, famiglia, amici, impegno, lavoro e non penso che ci sia cosa più bella di poter continuare a crescere insieme. Il rapporto con la società è sempre stato basato sulla fiducia reciproca e sul rispetto: non potrei chiedere di meglio. Non vedo l’ora di tornare al palazzetto il prossimo 18 agosto e ritrovare i nostri fantastici tifosi».