Volley Savigliano tifa Daniele Mellano agli Europei U22: "Un grande onore essere qui"

Sono giorni intensi per la grande famiglia dell’Asd Volley Savigliano, che, nel pieno della costruzione del roster per la stagione sportiva 2022/23 di Serie A3, sta facendo il tifo per Daniele Mellano, impegnato con la Nazionale Italiana nei Campionati Europei Under 22, in corso di svolgimento a Tarnow, in Polonia.

L'ufficio stampa della società ha raggiunto Daniele telefonicamente, per sondare le sue sensazioni proprio durante la spedizione continentale.

Intanto, mercoledì 13 luglio, il centrale ha messo a referto il suo primo punto nella rassegna continentale, contribuendo alla netta vittoria per 3-0 contro il Montenegro del gruppo azzurro, fin qui a punteggio pieno, e regalandosi una giornata che, ne siamo certi, difficilmente dimenticherà.

La foto utilizzata è stata presa dal sito https://www.federvolley.it/

Daniele, sei il primo saviglianese convocato per un appuntamento internazionale di questo prestigio. Che effetto ti fa?

È sicuramente un grande onore essere riuscito ad ottenere un riconoscimento così importante, in primis per me, ma anche per tutte le persone che mi conoscono e per tutte quelle che mi hanno sempre seguito da quando ho iniziato a giocare a pallavolo. A volte ripenso al punto da cui sono partito e ai cambiamenti che ho dovuto affrontare anno dopo anno. Rende il tutto ancora più incredibile!

Entriamo nel vivo: come sta andando questa esperienza azzurra?

Sono ormai più di due mesi che, con i Collegiali di Cavalese e Roma, ci stiamo preparando per gli Europei. Dopo i primi giorni di ambientamento per capire i ritmi e l'organizzazione, è stato sempre un percorso di crescita lineare. Questo grazie ad un gruppo di ragazzi fantastici con cui ho legato molto e ad uno staff professionale e sempre disponibile.

L’emozione più bella vissuta fin qui?

Ne scelgo due. Sicuramente, il primo giorno di allenamento con Fefè De Giorgi a seguirci a bordo campo. Poi, l’amichevole in Lussemburgo contro la Germania Seniores: cantare l’inno con i compagni, attorniati dal calore del pubblico, è stato qualcosa di indescrivibile.

Che ruolo pensi possa recitare l’Italia in questa manifestazione?

Ci siamo preparati bene, mantenendo sempre alti l’attenzione e l’impegno. Giochiamo contro formazioni altrettanto pronte, ma speriamo di esprimere al meglio il nostro gioco, certi che ci potrà portare in alto!

È presto per parlarne, ma, quando tornerai in Italia, vivrai la tua seconda stagione consecutiva in Serie A3 con il Volley Savigliano. Sensazioni?

Mi sono preso del tempo per decidere il meglio per me e alla fine ho scelto di continuare un altro anno a Savigliano, perché ritengo possa essere importante per la mia crescita. Penso che la società si sia mossa bene sul mercato e spero che questo ci aiuti a vivere una bella stagione di serie A3.