A Savigliano la pastasciutta antifascista dell'ANPI

Si terrà lunedì 25 luglio in piazza Turletti a Savigliano, dalle ore 20, la pastasciutta antifascista organizzata dalla sezione locale dell'ANPI in collaborazione con l'associzione 'Voci Erranti'.



L'iniziativa intende ricordare, insieme ad altre sezioni ANPI e Istituti culturali in tutta Italia, il piatto di pasta offerto dalla famiglia Cervi sulla piazza del paese per festeggiare la destituzione di Benito Mussolini. L'intento è quello di rivivere insieme quell'importante episodio di partecipazione popolare e spontanea, tramite un momento conviviale, accompagnato da letture, narrazioni e canti a cura dell'Associazione Voci Erranti, in collaborazione con l'Archivio Storico Comunale.