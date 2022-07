Celle di Macra: tutto è pronto per la giornata PlasticFree in Valle Maira

Tutto è pronto per la Passeggiata Ecologica organizzata dalla PlasticFree Cuneo nella meravigliosa Valle Maira, sul Sentiero dei Giganti in località Celle di Macra. Ritrovo domenica 17 luglio alle ore 9.30 in località Rio, tre km dopo il centro abitato di Macra in direzione Celle di Macra, per un percorso di 7 km.



Un percorso adatto alle famiglie con un tempo di percorrenza di circa 2h 50, andata e ritorno. L'attenzione, l'importanza di un'educazione capace di promuovere il vivere rispettoso dell'ambiente e degli esseri viventi.



COSA PORTARE CON SÉ:

- Scarpe e abbigliamento comodi;

- Guanti da giardinaggio;

- Acqua (in borraccia);

- Pranzo al Sacco



Al termine della giornata verrà offerta a tutti i partecipanti una degustazione di prodotti locali offerta dalla Pro Loco SELES, in collaborazione col Comune di Celle di Macra.



Per partecipare a questo evento è necessario iscriversi al seguente link: https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/2029/17-lug-celle-di-macra. Per i minori il modulo è da scaricare e consegnare agli organizzatori il giorno dell'evento.