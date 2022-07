Al Wine Hub Bra continuano le degustazioni didattiche di Wine Stories

Wine Hub Bra: passione condivisa per il vino! Tutto pronto per il secondo appuntamento di Wine Stories, il ciclo di degustazioni didattiche guidate da chi, del vino, ha fatto una ragione di vita.

Dopo il grande riscontro della serata inaugurale del 10 giugno, è tutto pronto per l’incontro di venerdì 22 luglio. A partire dalle ore 18:30 riflettori accesi su Cascina Sòt, azienda agricola di Monforte d’Alba dedita alla produzione di alcuni tra i più prestigiosi cru di Barolo. Il relatore sarà Maurizio Sanso, titolare dell’azienda, che proporrà la degustazione di cinque etichette di pregio:

Barolo Bricco San Pietro 2018

Barolo del Comune di Monforte d’Alba 2018

Barbera d’Alba Superiore 2020

Langhe Nebbiolo 2021

Langhe Nascetta 2021



Al termine della serata sarà possibile acquistare le bottiglie dell'azienda Cascina Sòt ad un prezzo speciale.



La data del 22 luglio chiuderà la stagione estiva di Wine Stories. Dopo la pausa Wine Hub Bra vi aspetta a settembre con un nuovo calendario ricco di eventi ed incontri con i produttori.

Ma ad agosto si possono degustare ed acquistare i vini? Certo che sì! L’enoteca rimarrà aperta, ad eccezione delle due settimane di pausa dal 7 al 22 agosto, per accogliere gli appassionati di vino con degustazioni ed un’ampia scelta di etichette da scoprire.

Così anche nei mesi estivi si potrà apprezzare la filosofia Wine Hub che si ispira al principio secondo cui il vero lusso consiste nel tempo che si sceglie di dedicare all’arricchimento dei propri sensi e al relax. Per questo motivo la sua mission si fonda sulla creazione di uno spazio accogliente e confortevole in cui potersi concedere esperienze eno-sensoriali esclusive tramite degustazioni o semplicemente gustando un buon calice di vino a fine giornata.

Vi aspettiamo nel cuore di Bra, in via Cavour, 43. Per info: 0172 1908098.