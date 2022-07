L'Asti Docg sotto i riflettori internazionali con i Campionati del tennis a Newport e Amburgo

Il connubio tra l’Asti Docg e il grande tennis internazionale diventa sempre più intenso e nel mese di luglio si arricchisce di nuovi entusiasmanti capitoli.

Nell’ambito della partnership globale con ATP Tour, infatti, l’Asti Docg sarà Official Sparkling Wine dei tornei Infosys Hall of Fame Open in programma a Newport in Rhode Island, dall’11 al 17 luglio, e dell’Hamburg European Open ad Amburgo dal 18 al 24 luglio.

L'Infosys Hall of Fame Open di Newport è l’unico torneo tennistico giocato sull’erba fuori dall’Europa e in questa speciale occasione l’Asti Spumante celebrerà anche l’ingresso nella Hall of Fame di Lleyton Glynn Hewitt, il noto tennista e allenatore australiano classe ‘81, che nel 2001, all'età di 20 anni e 8 mesi, scalò la classifica ATP raggiungendo il 1° posto, diventando così il più giovane giocatore di sempre a occupare tale posizione.

Dopo la trasferta negli Stati Uniti le bollicine aromatiche piemontesi torneranno in Europa per celebrare un altro grande momento di sport, che vedrà tennisti e tenniste sfidarsi sulla terra rossa del Rothenbaum Tennis Center, nel corso dell’ Hamburg European Open in Germania, per la prima volta evento combinato tra ATP e WTA.

Prosegue quindi con successo la conquista dei raffinati palati dell’élite sportiva mondiale: durante le due manifestazioni, i vincitori brinderanno con una speciale bottiglia di Asti Spumante sul campo e le bollicine aromatiche piemontesi saranno protagoniste anche dei momenti conviviali fuori dal rettangolo di gioco.

I campioni del tennis, gli addetti ai lavori e gli spettatori di Newport e Amburgo potranno apprezzare le caratteristiche distintive dell’Asti Docg durante gli eventi collaterali, nei bar, nelle aree hospitality e negli spazi ristorativi intorno ai campi da gioco, mentre gli spettatori avranno modo di scoprire - intorno al rettangolo di gioco e in tv - l’immagine fresca e contemporanea del prodotto, grazie alla campagna di comunicazione messa in atto dal Consorzio di tutela della Denominazione piemontese.

Un’associazione ormai immediata, quella tra l’Asti Docg e il grande tennis internazionale: dopo la calda accoglienza alle Nitto ATP Finals di Torino dello scorso novembre e il grande successo alla 79esima edizione dell’ATP Masters 1000 Internazionali BNL d’Italia di Roma di maggio - seguito dal party glamour a Villa Miani - le bollicine aromatiche piemontesi raggiungono nuovi tornei e nuove mete sul circuito mondiale dell’ATP Tour. . In una condivisione di ideali di genuinità e dedizione che accomunano i grandi sportivi e le centinaia di famiglie di viticoltori, che con impegno e passione si dedicano alla coltivazione dell’uva Moscato Bianco nei territori Patrimonio dell’Umanità Unesco, per assicurare ai consumatori i profumi e gli aromi inconfondibili dell’Asti e del Moscato d’Asti, in Italia e nel resto del mondo.