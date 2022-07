Alba: il caldo anticipa la comparsa delle "effimere", le falene che invadono il ponte vecchio sul Tanaro

Il caldo che sta attanagliando anche il nostro territorio ha conseguenze anche sul curioso fenomeno delle “effimere”, le falene che invadono per alcuni giorni il ponte vecchio sul Tanaro che collega Corso Canale a Corso Piera Cillario e Viale Torino.

Infatti quest’anno questi insetti hanno iniziato ad invedere i lampioni già in queste ultime notti, con ben più di due settimane di anticipo rispetto allo scorso anno, quando si erano palesate nei primi giorni di agosto.

Una situazione che crea disagio agli automobilisti ed agli eventuali pedoni, problema che il Comune ha già pensato come risolvere, e per lo meno mitigare: «Abbiamo già posizionato i cartelli che segnalano fondo stradale scivoloso per la presenza di queste falene - dichiara Antonio Di Ciancia, il Comandante della Polizia Municipale di Alba - che a flotte raggiungono i punti luce dei lampioni per poi adagiarsi sulla carreggiata e creare una patina che può creare problemi di aderenza.

Abbiamo anche già messo in campo gli addetti di Egea Ambiente che, per il weekend, dove è previsto un nuovo appuntamento con Collisioni, provvederanno a ripulire la strada. Cerchiamo di gestire al meglio questo fenomeno che ormai è diventato abituale, ma sicuramente non in questo periodo. Credo che il caldo abbia accelerato la comparsa di questi insetti».