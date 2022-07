Alba: l'ecosportello è il punto di riferimento per le modalità di una buona raccolta differenziata

Capitolo raccolta differenziata e indifferenziata: ad Alba sono due le possibilità per sapere come comportarsi in modo corretto, nel pieno rispetto dell’ambiente. Come sappiamo, da inizio luglio gli albesi sono tenuti a conferire l’indifferenziato nei sacchetti codificati, consegnati dal Comune presso l’ecosportello, gestito da Egea Ambiente.

A due settimane circa dall’inizio di questa nuova tappa che avvicinerà Alba ad un comportamento ancora più virtuoso nei confronti della natura, si ricorda che l’ecosportello è sempre a disposizione dei cittadini che vogliono chiedere informazioni, avere i sacchetti codificati per il conferimento dei rifiuti indifferenziati (rsu), ma anche per i sacchetti dell’umido e della plastica, o per segnalare rifiuti abbandonati e per dare supporto al servizio di igiene urbana.

Gli orari sono: lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato: dalle ore 9 alle 15; giovedì dalle ore 13 alle 19.



Ma che cosa offre l’ecosportello nel dettaglio?

Presso i locali si effettua la distribuzione dei sacchi codificati per la raccolta dei rifiuti indifferenziati (rsu): a partire dal mese di aprile alle utenze domestiche con un solo residente è fornito uno stock di 52 sacchetti numerati all’anno, 78 per le coppie, 104 per le famiglie da tre persone e 130 per i nuclei più numerosi. Per le utenze non domestiche la quantificazione dei sacchi è calcolata in proporzione alla superficie ed al tipo di attività. Vengono consegnati i sacchi per la raccolta differenziata dell’organico e della plastica (già attiva dallo scorso 1° marzo).

Si possono segnalare zone con rifiuti abbandonati: lo sportello è collegato con le Forze dell’Ordine per attivare subito i controlli.

Si possono richiedere informazioni: tutti i cittadini e i titolari di utenze non domestiche potranno recarsi allo sportello per chiarire eventuali dubbi sulla raccolta dei rifiuti differenziati e indifferenziati, sul compostaggio domestico e sui vari servizi di igiene urbana.

Si ricorda, in particolare alle utenze domestiche, di verificare sul calendario consegnato contestualmente ai sacchi codificati i giorni relativi alle varie raccolte che hanno subito alcune modifiche dallo scorso 1° luglio.

Per ulteriori informazioni: tel. 0172 1836714 (centralino unico)

e-mail: ecosportello.alba@strweb.biz

per prenotazioni ritiro sacchi: prenotazioni.verdegufo.it



A disposizione dei cittadini c’è anche il sito di VerdeGufo: www.verdegufo.it per avere supporto online per una buona raccolta differenziata. Inserendo la città, la via ed il tipo di rifiuto da buttare, il sito indica se va conferito nell’indifferenziata, nella plastica, nella carta, nell’umido, nel vetro oppure all’isola ecologica.

Sul sito internet www.verdegufo.it è possibile anche prenotare le consegne di materiali ed oggetti da conferire nelle isole ecologiche gestite dal CoABSeR (Consorzio Albese Braidese Servizi Rifiuti).

Per prenotare il conferimento basta registrarsi come “utente domestico” oppure come “utente non domestico” (per le attività economiche). Clicca qui.