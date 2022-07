Distaccamento Polizia di Ceva, dalla Regione 50mila euro per mantenerlo operativo

“La Regione Piemonte, con una delibera votata oggi, ha stanziato 50mila euro per impedire la ventilata chiusura del Distaccamento della Polizia stradale di Ceva. La sua soppressione, maturata in un’ottica di razionalizzazione delle risorse, avrebbe sottratto ai cittadini un importante presidio di controllo del territorio. Eventualità che abbiamo deciso immediatamente di scongiurare".



Così l’assessore regionale alla Sicurezza Fabrizio Ricca, che spiega: "Grazie a questo contributo straordinario aiutiamo un territorio che, come molti altri, chiede maggiore sicurezza. La presenza di strutture delle forze dell’ordine, se si dirama a rete nelle provincie, offre un supporto attivo e costante per i cittadini. È nostra intenzione fare in modo che questi presidi restino operativi”.