Fiera Nazionale della Nocciola di Cortemilia: l'edizione 2022 nel segno di cultura e ambiente

Si è tenuta stamattina presso il Palazzo della Regione Piemonte, la conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2022 della Fiera Nazionale della Nocciola di Cortemilia. Alla presenza anche della Giunta regionale, l’appuntamento si è aperto con una presentazione del territorio dell’Alta Langa e in particolare di Cortemilia: l’importante centro che ospiterà la Fiera è da anni Comune Turistico ed appartiene al circuito dei Borghi sostenibili del Piemonte; inoltre si è ricordata la conquista, nello scorso anno, del primato di località turistica piemontese, rientrando tra i Comuni con il miglior rapporto tra offerta culturale e impatto ambientale.



Agli ospiti intervenuti si è ricordato che Cortemilia è riconosciuta come l’indiscussa Capitale della Nocciola Tonda Gentile delle Langhe: una varietà unica di nocciola, che si trova esclusivamente in quella zona dove il terreno offre il giusto equilibrio per garantire alle piante una crescita ottimale; e proprio nella zona di Cortemilia si trovano diverse attività produttive dedicate alla lavorazione e alla trasformazione di questo piccolo frutto, ottenendo la granella, pasta o farina.



E proprio a questo frutto Cortemilia dedica uno degli eventi più importanti per il territorio: la “Fiera Nazionale della Nocciola”, che si svolge ogni anno ad agosto e che si configura come evento promozionale di rilevante importanza, data l’attenzione sinora dimostrata dal pubblico, dagli operatori e dai media, capace di attirare, per dieci giorni consecutivi, una forte affluenza turistica. Prima di presentare agli intervenuti il ricco programma della Fiera, si è voluto ricordare proprio i grandi numeri del turismo nell’Alta Langa di Cortemilia, e le parole del Sindaco Roberto Bodrito sono significative: «Il 2021 ci ha dimostrato che l’aver creduto nella ripresa si è svelata la scelta giusta, sono certo che questo sia l’inizio di un grande viaggio offerto ai turisti, grazie anche alla collaborazione del Consorzio Turistico Langhe Monferrato Roero e dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, alla riscoperta di Cortemilia e dell’Alta Langa».



In questo contesto Marco Zunino, Consigliere con delega al Turismo, ha riportato gli importanti numeri delle presenze turistiche in crescita sul territorio, dichiarando che: «Offrire mete immerse nella natura e attività all’aria aperta è stato il nostro vantaggio per farci conoscere. - aggiungendo - Nell’impegnativo lavoro che viene affrontato rivolto all’attività promozionale, vorrei ricordare la grande parte svolta dalla Pro Loco, che qui voglio ringraziare».

IL PROGRAMMA IN PROSA



Sabato 20 Agosto, alle ore 17.00 davanti al Municipio, è prevista l’inaugurazione ufficiale Fiera Nazionale della Nocciola. Nel corso della serata inaugurale, si svolge la tradizionale passeggiata enogastronomica per le vie del paese.

Alle ore 21.30 in Piazza Beppe Fenoglio l’Orchestra Classica di Alessandria si esibisce in un concerto con proiezioni. Concerto in collaborazione con “International Music Competition - Vittoria Caffa Righetti Prize”, Associazione Antidogma Musica e la Famiglia Caffa. Alle 23.30 un meraviglioso spettacolo pirotecnico musicale avvolge la Torre di Cortemilia.

Al tempo stesso, durante la serata le piazzette del paese sono animate da vari gruppi musicali. Il ricco sabato si chiude in bellezza in Piazza Oscar Molinari con i “Tuttafuffa”, per far ballare i giovani a partire dalla mezzanotte.



Domenica 21 Agosto, i borghi di Cortemilia ospitano la Fiera Nazionale della Nocciola, con bancarelle dei prodotti tipici del territorio. Durante tutta la giornata, la Confraternita della Nocciola di Cortemilia è presente con “Indovina la nocciola più buona del mondo”.

A mezzogiorno apre ufficialmente lo stand gastronomico “Casa Nocciola”, allestito nel piazzale antistante il Convento Francescano a cura della Pro Loco di Cortemilia che rimarrà aperto anche durante le serate in settimana.

Nel pomeriggio, alle 16, sfila per le vie del paese il tradizionale Corteo delle Nizurere e Nizurin, seguito dai membri della confraternita della Tonda Gentile di Langa e dagli sbandieratori di San Damiano d’Asti, che si esibiscono con spettacolari evoluzioni dei loro colorati vessilli. Alle ore 18 presso il giardino di Palazzo Rabino, il primo di tanti “aperitivi culturali” che vedranno scrittori e

personaggi importanti sia a livello locale che nazionale presentare i propri libri. Saranno presenti Luciano Bertello, Luigi Sugliano, Beppe Conti, Chiara Moscardelli e Paola Gula.



Sempre domenica 21 agosto, alle ore 19.30 aprirà “Casa Nocciola” lo stand gastronomico della Pro Loco e alle 21.30 “Shary Band” in concerto.

All’interno della settimana della Fiera si svolgeranno altri momenti culturali, serate di danza, rappresentazioni teatrali, incontri letterari, laboratori e divertimento per bambini e naturalmente enogastronomici quali: la

sfida al cordino tra i fratelli Vacchetto e i fratelli Gatto prevista per martedì 23 agosto, uno spettacolo teatrale il mercoledì 24, una serata danzante con l’orchestra “I Roeri” giovedì 25 e l’esibizione dei “Blues Brothers Tribute Band” che concluderà domenica 28 agosto questa grande edizione 2022 della Fiera

Nazionale della Nocciola. Il pomeriggio di sabato 27 e la domenica 28 saranno inoltre animati rispettivamente dalla “Marciapè street band” e dal gruppo “I Timbales”. Momenti importanti di questa edizione saranno inoltre il convegno di sabato 27 agosto: “Nocciola e Territorio: un binomio vincente” che vedrà anche la partecipazione di Fulvio Marino.



Domenica 28 agosto invece, la Confraternita della Nocciola di Cortemilia consegnerà il premio Cortemiliese DOC e il Premio Fautor Langae - Nocciola d’oro 2022. Sempre nella mattinata verrà conferito anche il premio Ambasciatore della Nocciola nel Mondo e il premio “Una vita per la nocciola”; quest’ultimo promosso dalla Nocciole Marchisio Spa.



Un ultimo weekend di Fiera poi, interamente dedicato alla Nocciola, che avrà inizio venerdì 26 agosto alle ore 21 presso il campo sportivo “Massimo Delpiano” e che avrà come ospite d’onore Francesco Renga con una tappa del suo tour “Estate 2022".