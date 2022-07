Gemellaggio Alba-Medford: il Comune ricorda la telefonata satellitare del 26 luglio 1962

La storica immagine della telefonata tra i sindaci di allora: Osvaldo Cagnasso per Alba e John Snider per Medford

Nella notte tra il 26 ed il 27 luglio 1962 il satellite Telestar collegò telefonicamente la città di Alba con la città gemella di Medford, nell’Oregon. La notizia della storica telefonata tra i due Sindaci: Osvaldo Cagnasso e John Snider, fece il giro del mondo e inaugurò una nuova era per le telecomunicazioni. Nel Sessantesimo anniversario l’Amministrazione comunale di Alba ricorderà lo storico avvenimento martedì 26 luglio 2022, ore 18:30, sala Beppe Fenoglio.

Interverranno il Sindaco di Alba Carlo Bo, l’Assessore ai Gemellaggi Carlotta Boffa e i rappresentanti del Comitato di Gemellaggio Alba-Medford.In collegamento da Medford il Sindaco Randy Sparacino e i rappresentanti del Comitato di Medford–Alba.L’Assessore ai Gemellaggi Carlotta Boffa a proposito dichiara: «Il Telstar, lanciato da Cape Canaveral, venne utilizzato per i primi collegamenti telefonici e per le prime trasmissioni televisive in mondo visione fra Europa e Stati Uniti. La città di Alba venne scelta per inaugurare una nuova era grazie al suo gemellaggio con Medford. Alba finì sulle prime pagine di molti giornali, tra cui Epoca che titolava “Telstar, la stella che rende amici gli uomini di tutto il mondo”. Un ricordo speciale alla professoressa Alessandra Giglio che fu l’interprete in occasione della telefonata ed un ringraziamento ai membri dei due comitati che continuano a coltivare l’amicizia tra i due continenti».

La serata è a ingresso libero. Info: gemellaggi@comune.alba.cn.it