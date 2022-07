Il Cinema all’aperto di Bra proietta “Freacks out”

Nuovo appuntamento con il “Cinema all’aperto” allestito nel cortile di Palazzo Traversa. Giovedì 21 luglio 2022 si proietta “Freacks out”, pellicola che segna il ritorno alla regia di Gabriele Mainetti cinque anni dopo il grande successo “Lo chiamavano Jeeg Robot”.

Il film è ambientato nella Roma del 1943, nel pieno della Seconda Guerra mondiale, e ha per protagonisti quattro amici che lavorano in un circo: Fulvio (Claudio Santamaria) è coperto di peli dalla testa ai piedi; Matilde (Aurora Giovinazzo) è così elettrica che accende le lampadine mettendole in bocca; Mario (Giancarlo Martini) è affetto da nanismo; Cencio (Pietro Castellitto) sputa lucciole e cambia forma agli insetti. E Israel (Giorgio Tirabassi) è il proprietario e direttore del circo, che per loro - più che un capo - è una sorta di figura paterna. Quando un esplosione li priva della loro casa-rifugio e del loro mentore i quattro si trovano soli e senza alcuna prospettiva. Senza Israel, senza il tendone sono soltanto dei fenomeni da baraccone privi di uno scopo nella vita, bloccati nella Città eterna che inizia a crollare sotto i bombardamenti.

La pellicola ha ottenuto 8 candidature e vinto 3 Nastri d'Argento, 16 candidature e vinto 6 David di Donatello.

L’appuntamento successivo con la rassegna di cinema estivo è per il 21 luglio con “Troppo cattivi” di Pierre Perifel. Tutte le proiezioni, in programma il giovedì sera fino al 18 agosto, iniziano alle 21.30. L’ingresso costa 3 euro e i posti sono limitati: si consiglia la prenotazione all’Ufficio Turismo del Comune, chiamando il numero 0172-430185 o scrivendo a turismo@comune.bra.cn.it.

Tutte le settimane, prima delle proiezioni (dalle 20,30 alle 21,15) il Museo di Palazzo Traversa offre la possibilità di procedere a una mini visita guidata, gratuita e a tema alle collezioni del Museo di Arte, Storia e Archeologia di Palazzo Traversa. La serata del 21 luglio sarà dedicata alla sezione artistica. Anche in questo caso è necessaria la prenotazione presso l’Ufficio turistico. (rb)