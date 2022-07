Le truppe alpine dell'esercito in Valle Pesio e Valle Ellero per la manifestazione "150 cime"

In occasione della manifestazione "150 cime", parte integrante del programma di avvenimenti per celebrare i 150 anni della fondazione del Corpo degli Alpini, organizzata dalle Truppe Alpine dell'Esercito e dall'Associazione Nazionale Alpini, dal 17 al 29 luglio la Valle Pesio e la Valle Ellero ospiteranno una Batteria del 1° Reggimento Artiglieria da Montagna che svolgerà giornalmente marce e ascensioni di addestramento. La manifestazione, rivolta anche a costruire e rinsaldare il legame tra le Truppe Alpine, il territorio e la popolazione, sarà integrata di numerosi eventi collaterali che permetteranno, in diverse forme, di conoscere capacità, valori e tradizioni delle Truppe Alpine. Il Campo Base, visitabile al pubblico, verrà allestito a partire dalla giornata di sabato 16 luglio presso il Centro Fondo Marguareis di San Bartolomeo, a Chiusa di Pesio.

Il programma

Lunedì 18

Dalle 9:30 alle 12:30: Open Day con l’estate ragazzi “La natura per tutti” del Centro Fondo Marguareis. Visita del Campo Base e illustrazione della attività tipiche delle Truppe Alpine dell’Esercito.

Dalle 19: “Notte in tenda con l’Esercito”. Pernottamento in tenda biposto organizzata in collaborazione con l’estate ragazzi “La natura per tutti” del Centro Marguareis.

Martedì 19

Dalle 9.30 alle 12.30: avvicinamento alla montagna – Open day con gli istruttori del 1° Reggimento Artiglieria da Montagna presso la Palestra artificiale d’arrampicata “Le Vele” di Chiusa di Pesio. Evento aperto al pubblico.

Mercoledì 20

Al mattino (orario da stabilire): marcia al Rifugio Garelli aperta al pubblico e al personale dell’Associazione Nazionale Alpini. Partenza da Pian delle Gorre.

Alle 18: deposizione di una corona e onori presso il monumento ai Caduti di Chiusa di Pesio.

Giovedì 21

Alle 9: marcia con i campi scuola di Chiusa di Pesio e deposizione di un omaggio florale alla tomba di Ignazio Vian, presso il cimitero di Certosa di Pesio. Aperta all’Associazione Nazionale Alpini.

Alle 20: Cena sociale con le Istituzioni, e i Gruppi ANA della Valle Pesio presso il Campo Base.

Domenica 24

Alle 18: SS. Messa presso la Cappella di San Maurizio a Roccaforte Mondovì.

Alle 19: Deposizione di una corona e onori presso il monumento ai Caduti di Roccaforte Mondovì.

Alle 21: Carosello della Fanfara della Brigata Alpina “Taurinense”, cena sociale con le Istituzioni, e i Gruppi ANA della Valle Pesio.

Martedì 26

Alle 18: Deposizione di un omaggio florale presso la Cappella degli Alpini di Roccaforte Mondovì.

Mercoledì 27

Alle 20: Cena sociale con le Istituzioni, e i Gruppi ANA della Valle Pesio presso il Campo Base.

Giovedì 28

Al mattino (orario da stabilire): Ascensione al Mondolé aperta al personale dell’Associazione Nazionale Alpini. Partenza da Sella Balma.