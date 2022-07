Presentato a Piobesi d'Alba il progetto "Roero per tutti" dedicato ai diversamente abili

Foto di gruppo per alcuni dei partecipanti alla conferenza di presentazione del progetto "Roero per tutti"

È stato presentato ieri sera a Piobesi d’Alba, davanti a un pubblico attento e partecipe, il progetto Roero per tutti, promosso dall’Unione Colline del Riddone, rappresentata dai Comuni di Piobesi d’Alba e Corneliano d’Alba, su ideazione dello StudioEco Architettura di Alba.

L’iniziativa prevede, fra le prime azioni, la creazione di un portale online dedicato che vuole diventare uno strumento in grado di raccogliere e quindi poter fornire tutte le informazioni inerenti le caratteristiche di accessibilità di un determinato luogo (sia architettonico, artistico, paesaggistico legato ad attività outdoor, sia a carattere commerciale, ristorativo o ricettivo), in modo che ciascuno possa valutarlo in base alle proprie necessità e/o alle diverse esigenze dettate dalle diverse disabilità (motoria, visiva, uditiva, sensoriale, cognitiva), quindi compiere in completa serenità il proprio viaggio o la semplice gita fuori porta evitando ‘sorprese’.

In un’ottica di ottimizzazione delle risorse, si partirà dalla valorizzazione del ‘già esistente’ sul territorio: le informazioni del portale andranno a vantaggio anche di fasce sociali come gli anziani, o le famiglie con i bambini piccoli, così da mettere al centro dell’esperienza turistica la persona, con i suoi bisogni ed interessi, favorendo, in ogni età della vita e indipendentemente dalle proprie condizioni fisiche la voglia di scoprire e di compiere un’esperienza di turismo immersiva.

Roero per tutti sostiene un concetto di accessibilità che include proposte turistiche che vanno incontro ad esigenze diverse innalzando dunque la qualità dei servizi sul territorio: dai trasporti ai musei, dalla ricettività alla ristorazione, dai percorsi allo sport.

Commenta l’Architetto Silvana Pellerino di StudioEco Architettura di Alba, curatrice e coordinatrice del progetto: «Roero per Tutti è nato dalla nostra esperienza di progettisti e anche un po' dal nostro vissuto. Il nostro lavoro si concentra molto in ambito turistico e necessita di molta capacità di osservazione. Ci siamo posti questa domanda: possiamo trasformare l’esperienza in una nuova progettualità? Accessibile non vuol dire accogliente, e soprattutto non vuol dire mettere a proprio agio una persona e rispondere alle sue esigenze o aspettative. Roero per Tutti è un progetto che cerca di trasformare la percezione di un problema in opportunità e visione.



La visione è un tema strategico che serve per progredire, la stessa che ha avuto l’Unione nel credere di poter offrire uno strumento nuovo per l’accoglienza turistica, un portale internet completo ed innovativo per presentare il Roero sotto un’altra ottica, a cui va affiancata la formazione specifica sull’accoglienza, l’analisi patrimonio storico artistico e in particolare della ricchissima rete sentieristica locale, sapendo che ci sono tanti punti di forza e anche di debolezza e che sarà un processo faticoso, ma anche strategico di un territorio per tutti”.

Roero per tutti prevederà un secondo, importantissimo elemento: quello della formazione, affidata all’Istituto Italiano per il Turismo per Tutti, per facilitare la partecipazione e il confronto con operatori specializzati e sensibilizzare alla cultura dell’accoglienza, migliorando la fruibilità dei servizi turistici, compresi quelli legati alle attività outdoor gestite dall’Ecomuseo delle Rocche e dal Parco, prevedendo una fitta serie di incontri con gli operatori del Roero.

Giovanni Ferrero, Segretario Generale Istituto Italiano per il Turismo per Tutti aggiunge: «Sul dizionario della lingua italiana per Accoglienza si intende l'azione e il modo di ricevere un visitatore o un ospite, a riprova del fatto che accogliere qualcuno è qualcosa di più del semplice gesto del ricevere presso di sé. Accogliere un turista o un visitatore significa anzitutto porsi in condizione di ascolto per meglio comprenderne necessità ed esigenze, significa comunicare l’accessibilità e la fruibilità di tutto ciò che il territorio è in grado offrire.



L’esperienza turistica, infatti, non si esaurisce nella singola struttura, nel museo, nel ristorante, ma coinvolge tutto il territorio: più solida è la rete tra gli attori della filiera turistica maggiore sarà la conoscenza delle risorse di cui poter godere e la loro valorizzazione. Fare rete e comunicare le proprie caratteristiche lasciando al turista la libertà di scegliere in autonomia, sono gli step necessari affinché un territorio non si limiti all’abbattimento delle barriere fisiche e culturali, ma costruisca proposte per offrire esperienze turistiche for All».

Giuliano Viglione, presidente dell'Associazione Commercianti Albesi e consigliere della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, afferma: «Il progetto Roero per tutti, in fase di realizzazione e promosso dai comuni di Corneliano e Piobesi d'Alba e che promuove la fruizione di tutte le strutture ricettive e delle attività svolte sul territorio, è indubbiamente da sostenere, così come avvenuto da parte della Fondazione Crc . L'inclusione sociale sulla quale si basa, anche quando si parla di turismo, dimostra la maturazione di un territorio che tiene conto delle esigenze di tutti, compresi i visitatori diversamente abili e certamente non mancherà di offrire un'immagine più inclusiva e ulteriormente attraente per la nostra offerta turistica».

Mauro Prino, Sindaco di Piobesi d’Alba e Presidente dell’Unione Colline del Riddone che ha concluso ringraziando tutti i relatori e le due fondazioni bancarie Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e Fondazione CRT per il sostegno, dichiara: «Il progetto Roero per Tutti si rivelerà un importante volano economico per il territorio rivolgendosi a un bacino di turisti ampio, ma che solitamente non viene preso in considerazione, e promuovendo al tempo stesso lo sviluppo del territorio. Desideriamo che la funzione del portale sia di integrazione al “già esistente” a livello regionale, ma mirato specificatamente al nostro territorio».

Il progetto è realizzato grazie ai contributi di Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e Fondazione CRT.