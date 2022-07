Investì studente in corso De Gasperi: 32enne assolta dall’accusa di omicidio stradale

Assolta per non aver commesso il fatto. Questo il verdetto che il giudice Elisabetta Meinardi ha pronunciato al termine dell’udienza che oggi, venerdì 15 luglio, ha segnato la conclusione del processo di primo grado in corso presso il Tribunale di Cuneo nei confronti di C. M., imputata di omicidio stradale per avere, secondo l’ipotesi dell’accusa (pubblico ministero Attilio Offman), provocato l’incidente nel quale, nella notte tra l’11 e il 12 luglio 2019, perse la vita il 17enne Francesco Scarmato.



Il ragazzo viaggiava insieme a un amico a bordo della bicicletta che la Ford Focus condotta dalla donna, infermiera presso l’ospedale "Santa Croce", di rientro a casa a Borgo San Dalmazzo dopo un turno di lavoro, travolse all’altezza dell’incrocio tra corso De Gasperi e via San Maurizio, di fronte al cimitero di San Rocco Castagnaretta, in un luogo già in precedenza teatro di incidenti anche gravi.



Il giovane, studente all’Enaip e grande appassionato di calcio, che poco più di un mese dopo avrebbe compiuto 18 anni, morì sul colpo. A nulla valsero i lunghi tentativi di rianimarlo tentati dai soccorritori giunti sul posto in breve tempo. L'amico rimase gravemente ferito.



Al termine del dibattimento l’accusa aveva chiesto per la donna la condanna a una pena di un anno di reclusione, contestando come l’auto da lei condotta stessa procedendo a una velocità che secondo la tesi dei periti sarebbe stata superiore, anche se di poco, al limite di velocità di 50 km orari previsto in quel tratto stradale.



Altri elementi da considerare, rilevati anche dalle parti civili, con l’avvocato Daria Boriosi a rappresentare la famiglia della vittima, sarebbero stati la presenza in quel punto di un semaforo, anche se lampeggiante in quel momento, e il passaggio di un’altra bicicletta, con a bordo un altro amico di Francesco Scarmato, poco prima di quella investita: segnali che avrebbero dovuto indurre la donna a una maggiore cautela nell’approcciarsi a quell’attraversamento.



La difesa, rappresentata dall’avvocato Vittorio Sommarcal, ha invece rimarcato come la bicicletta con a bordo i due giovani non avesse rispettato l’obbligo di precedenza.



La lettura della sentenza, avvenuta alla presenza dei genitori di Francesco Scarmato, è stata accompagnata dalle proteste di diverse persone presenti in aula, tra i familiari e gli amici del giovane, alcuni dei quali indossavano magliette con la scritta "Giustizia per Francesco".

