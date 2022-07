A Demonte la festa degli Alpini: aperte le visite alla mostra di palazzo Borelli

Il Gruppo Alpini di Demonte, appartenente alla Sezione A.N.A. di Cuneo, il Comune di Demonte, il Comitato del Memoriale della Divisione Alpina Cuneense e la Banda Musicale Demunteisa hanno inaugurato, venerdì 15 luglio, la mostra di materiale relativo agli Alpini allestita presso il Palazzo Borelli di Demonte.

Il Sindaco Adriano Bernardi ha aperto ufficialmente la mostra venerdì mattina con il taglio del nastro tricolore, dando così l’inizio alle visite, che proseguiranno al sabato ed alla domenica nei seguenti orari: 9,00 - 12 e 14,00 - 18,00, con ingresso libero.

L’iniziativa è dedicata “A tutti quegli uomini che per servire la Patria non sono più tornati a baita”, in occasione della ricorrenza dell’ottantesimo anniversario della partenza per la Campagna di Russia del luglio 1942.

La festa del Gruppo Alpini di Demonte della domenica sarà preceduta al sabato sera da un video concerto accompagnato dalla Banda Musicale Demunteisa, che avrà luogo alle ore 21,30 in Piazza Statuto.

La manifestazione è libera, per cui siete tutti invitati.