Climaterio e sessualità in terza età: alla scoperta di nuove sensazioni

Si definisce climaterio quel delicato passaggio tra l’età adulta e la cosiddetta terza età quando, in virtù del tempo e della normale evoluzione fisiologica organica, il corpo, femminile e maschile, cambia: menopausa, andropausa, modifica della produzione di estrogeni, di testosterone, di spermatozoi, insonnia, stanchezza, cambi metabolici, umorali, vascolari e così via. Insomma, tutto muta per preparare la persona ad affrontare una nuova parentesi della propria esistenza che coinvolge molto anche la sfera emotiva, psicologica.

In questo periodo tali normali cambiamenti possono influire sull’aspetto sessuale delle persone ma non significa ridurre o rinunciare alla propria intimità. Il paventato calo del desiderio in terza età è più una leggenda metropolitana che la realtà e non è basato su alcuna ricerca scientifica. L’attività sessuale può risultare ancora soddisfacente e in linea con i propri desideri.

Come restare in forma sessualmente dopo i 60

Si può restare in forma sessualmente durante la terza età e dedicarsi di più a sé stessi, alla propria vita privata e al proprio tempo libero. È quest’ultimo, infatti, che fa la differenza tra la fretta, lo stress, le distrazioni dovute al lavoro, alla cura dei figli piccoli, degli impegni di crescita professionale, e la calma, la tranquillità che si conquistano in età pensionabile e che possono essere rivolte a ciò che si desidera.

Quando gli anni trascorrono possono rendersi necessari alcuni piccoli accorgimenti o escamotage per mantenere il corpo in buone condizioni, vivaci e reattive. In tal modo si rispettano i bisogni fisici propri e della coppia aprendosi a diverse esperienze appaganti che possono essere scoperte proprio in questa fase di maturità psicofisica.

Qualche idea per ravvivare il proprio ménage, per scoprirsi più disinvolti rispetto al passato e pronti a manifestare interessi nuovi può arrivare dalla Rete dove raccogliere fantasie e trasformarle in realtà con piccoli suggerimenti su deliverypassion.com. È un modo per sperimentare l’aspetto più ludico della sessualità ma anche per dare una mano alla creatività e tenere vivo l’interesse verso il proprio partner.

Inoltre, ecco alcuni consigli per essere al top e mantenere un corretto stile di vita quando si è over:

- niente fumo (può influire sull’erezione maschile);

- alimentazione sana e, se carente di vitamine, integrarle previo consulto medico;

- un po’ di movimento giornaliero;

- sonno regolare;

- intrattenimento sociale per ristorare il buon umore;

- corteggiarsi sempre per “allenarsi” alla tenerezza;

- non eccedere con l’alcol;

- svolgere qualche attività insieme, ad esempio volontariato;

- coltivare un hobby;

- rivolgersi ad un medico in caso di eventuali patologie o di assunzione di farmaci che possano inficiare i rapporti fisici;

- provare qualche esperienza nuova per cambiare prospettiva e aprirsi al mondo;

- curare sempre la salute senza trascurare i segnali del corpo.

Seguire poche, necessarie regole, fino a farle diventare un’abitudine, offre un mezzo per vivere bene menopausa, andropausa, terza età in generale. Può essere un momento della vita molto stimolante in cui fare ciò che, per una ragione o per un’altra, si è sempre posticipato.

Il sesso non invecchia

La natura umana - si sa - invecchia e il corpo ne mostra i segni ma il sesso non invecchia e non lo fa nemmeno il desiderio. Va stimolato, suscitato, alimentato, in modo da non doverci rinunciare. In alcuni casi può servire un aiuto farmacologico, sia per lei, sia per lui, per iniziare o sostenere un rapporto, anche per ragioni di sicurezza personale, ma è consigliabile evitare il fai da te e rivolgersi ad un medico. Mai prendere iniziative potenzialmente pericolose per la propria salute.

Un altro elemento da considerare per sentirsi più sicuri emotivamente in situazioni di intimità è accantonare vecchi pregiudizi che associano l’età avanzata alla scarsa sessualità. Le due cose non sono correlate, pertanto è meglio non farsi avvilire da false convinzioni che danneggiano solo l’autostima.

Se ancora non si è del tutto convinti, ci si può dedicare alla visione di qualche classico film i cui protagonisti, decisamente over, mostrano ancora il lato erotico e sensuale della propria vita godendosi ogni istante.