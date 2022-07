A Vernante si inaugura il "Piccolo Museo dei Balocchi"

Si inaugura sabato 23 luglio alle ore 17 “il Piccolo Museo dei Balocchi” a Vernante, uno spazio dedicato alla collezione di giocattoli dello storico dell’arte fiorentino Giuseppe de Juliis, che ha deciso di rendere fruibile al pubblico un primo nucleo dei balocchi selezionati in oltre cinquant’anni, giocattoli del secondo Novecento che hanno fatto volare la fantasia dei bambini e che in questa occasione sono esposti accanto ai libri per ragazzi del primo Novecento e a materiali sonori.

Il Museo è arricchito dai dipinti dell’artista Marco Dolfi (Accademia di Belle Arti di Carrara) dedicati a Pinocchio e al mondo dell’infanzia e da una selezione di Barbie provenienti dalla collezione Bruno Garozzo di Pisa, uno dei più importanti collezionisti italiani della bambola più famosa del mondo.

L’inaugurazione sarà seguita da due appuntamenti :

- mercoledì 3 agosto, alle 21, nella Sala Consiliare del Comune di Vernante si terrà la conferenza “Pinocchio e l’infanzia nella pittura di Marco Dolfi”; presenta lo storico dell’arte Giuseppe de Juliis (Accademia di Brera, Milano) – ingresso libero;

- mercoledì 17 agosto ore 17, presso “il Piccolo Museo dei Balocchi” si terrà l’incontro “Videogiochi vintage” di Ezio Bagnis (VCCI | Vintage Computer Club Italia), collezionista di computer storici e videogiochi – ingresso libero.