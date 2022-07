OndeSonore 2022, grande successo l'apertura: stasera la Dejavu band e il dj set

Ieri sera sotto il cielo di Tarantasca il gruppo Sunshine con Alex Negro e Marco Caselle hanno regalato al numeroso pubblico uno spettacolo grandioso. Serata presentata con maestria da Sabrina Martinengo che ha introdotto le autorità presenti e i progetti di OndeSonore tra cui il sostengo al centro Down Cuneo.



Gli artisti sono riusciti in uno spettacolo dal grande impatto emotivo, su un palco enorme in una piazza allestita in ogni particolare .



"Non è mancato nulla nella prima delle tre serate di questa 21^ edizione - afferma il presidente Davide Nivello - vogliamo ringraziare gli sponsor e le autorità presenti tra cui il sindaco Armando , il vicepresidente del Consiglio Regionale del Piemonte Franco Graglia e Massimo Gula della Fondazione CRC. Abbiamo ricevuto tanti complimenti per l’organizzazione e per lo spettacolo da parte di un pubblico entusiasta e anche un po’ sorpreso che a Tarantasca si potesse assistere un evento di questa portata. Merito della grande famiglia di OndeSonore".



Stasera sarà festa dalle 21 con Dejavu band e Dj set fino a tarda notte , ingresso con consumazione inclusa a 10€ senza necessità di prenotazione. Info su www.ondesonore.com.