Sommariva Perno: in piazza Montfrin va i scena lo spettacolo di danza "Janare"

A Sommariva Perno nuovo evento di “Estate… in piazza 2022”: sabato 16 luglio, alle ore 21, in piazza Montfrin (centro storico), ARTE DANZA di Donatella Poggio di Bra presenta JANARE, uno spettacolo di danza tra sogno e mistero, mito e magia con sirene e streghe, vergini e valchirie. La regia è di Donatella Poggio, le coreografie sono firmate da Donatella Poggio, Vittoria Morino e Elena Morino. Per chi ama la danza sarà un momento per rivivere emozioni già provate; per chi non conosce, o non comprende, il messaggio di questa altra e alta forma di arte, sarà l’occasione per scoprire nuove emozioni e un nuovo mondo.



L’evento è organizzato dal Centro culturale San Bernardino, in collaborazione con il Comune e la Pro Loco, nell’ambito della rassegna “Musica, teatro e danza nel paese della Bela Rosin 2022” con il contributo della Fondazione CRC. L’ingresso è libero.

Per informazioni: info@centroculturalesanbernardino.it; 339 8178347