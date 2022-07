Due imprenditori indagati per l’incidente sul lavoro costato la vita a un 30enne del Mali

Un atto dovuto, "anche per consentire la nomina di eventuali consulenti tecnici di parte per partecipare agli accertamenti tecnici non ripetibili", l’iscrizione nel registro degli indagati con l’ipotesi di reato di omicidio colposo e l’aggravante di essere stato commesso in violazione delle norme antinfortunistiche di F. T., 43enne imprenditore titolare dell'impresa di Revello in cui domenica 10 luglio ha perso la vita Moussa Dembele. Con lui - per decisione del pubblico ministero Mario Pesucci, titolare del fascicolo aperto sui fatti dalla Procura della Repubblica di Cuneo - anche L.G. 53 anni, legale "rappresentante di una ditta di Busca che si occupa di progettazione e costruzione di impianti per stoccaggio di cereali e per la produzione di mangimi zootecnici, che ha fornito il trattore agricolo Ford completo di attrezzatura agricola posteriore, desilatore e miscelatore al centro del fatto di cronaca e attualmente sotto sequestro".



A darne notizia tramite una nota lo studio 3A-Valore Spa, società con sede a Mestre (Venezia) specializzata a livello nazionale nel risarcimento danni e nella tutela dei diritti dei cittadini, che assiste i familiari del bracciante agricolo morto sul lavoro.



Dembele, 30 anni, cittadino del Mali e residente a Rifreddo, lavorava nell'azienda agricola e zootecnica di Revello da circa sei mesi. Aveva raggiunto l'Italia nel 2013 per trovare lavoro mentre la famiglia dell’uomo - composta dalla moglie, due figlie in tenera età, due fratelli e i genitori -, era rimasta nel Paese africano.



"Dopo aver disposto – fanno ancora sapere i legali di 3A-Valore Spa – e affidato al medico legale, la dottoressa Clara Bioletti, l’esame autoptico già effettuato sulla salma della vittima ricomposta nella camera mortuaria dell’ospedale di Saluzzo in attesa di essere rimpatriata, per stabilire con certezza le cause della morte e la natura delle lesività il magistrato ha ordinato anche un ulteriore accertamento non ripetibile per verificare la rispondenza alla normativa in materia, l’integrità, l’assenza di modifiche e il funzionamento del macchinario che, per cause che dovranno essere appunto stabilite dalla perizia, avrebbe 'risucchiato' il giovane bracciante maliano mentre era intento a distribuire il mangime ai bovini lungo la rastrelliera, che vi avrebbe picchiato contro violentemente il capo: un trauma cranico alla base della testa risultatogli letale. L’incarico – si precisa ancora – sarà conferito lunedì 18 luglio alle 9.30 negli uffici della Procura di Cuneo al consulente tecnico d’ufficio, dottor Paolo Occelli".