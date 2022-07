Calcio Serie D - Fossano, rinforzo in difesa: ecco Paolo Cannistrà

Nuovo rinforzo per la difesa del Fossano di Fabrizio Viassi.

Definito l'ingaggio del difensore classe 2000 Paolo Cannistrà, nella passata stagione in forza all'RG Ticino.

Ne ha dato notizia la società fossanese attraverso i suoi canali ufficiali di comunicazione.

LA NOTA DEL FOSSANO CALCIO

"Il Fossano Calcio comunica di aver raggiunto l'accordo con Paolo Cannistrà, classe 2000, difensore nella passata stagione al Rg Ticino in Serie D. Prima ex Piacenza in Lega Pro, Cavese in Lega Pro e Spal in Primavera. Il Presidente e i dirigenti tutti danno il benvenuto a Paolo per un anno ricco di soddisfazioni sportive."