Nuoto: via al campionato regionale di categoria

Al Palazzo del Nuoto di Torino va in scena l’ultimo appuntamento regionale della stagione 2021/22: al via nel capoluogo torinese il Campionato Regionale di Categoria.

Saranno due week-end di campionato: il primo è riservato alle categorie Juniores, Senior e Cadetti, mentre il secondo alla sola categoria Ragazzi.

In palio per gli atleti piemontesi non solo i titoli regionali ma anche l’ultima possibilità di qualificarsi al Campionato Italiano Assoluto Herbalife, in programma ad Ostia dal 19 al 21 luglio, e al Campionato Italiano di Categoria in programma dal 28 luglio al 4 agosto.