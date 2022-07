Volley A2/F - In casa Puma arriva una "vice-regista" di qualità! Beatrice Giroldi è una nuova palleggiatrice della Lpm Bam Mondovì

Esperienza e qualità! La Lpm Bam Mondovì si è assicurata un ulteriore e importante innesto nel reparto delle palleggiatrici. In casa Puma, infatti, è arrivata la ventisettenne Beatrice Giroldi. La nuova "vice-regista" della Lpm lo scorso anno ha vestito la maglia della Millenium Brescia, mentre nella stagione precedente aveva difeso i colori della Volta Mantovana sotto la guida di coach Matteo Bibo Solforati.

Anche in questo caso non è stato facile assicurarsi le prestazioni di una giocatrice esperta e affidabile, ma Paolo Borello e coach Solforati sono riusciti a convincere la giocatrice originaria di Mantova. Dopo questo acquisto si completa, dunque, il reparto delle palleggiatrici, che vede già la presenza della brasiliana Ana Tiemi Takagui. Di seguito il comunicato ufficiale della Lpm:

La rosa della nuova LPM BAM Mondovì si sta via via completando ed oggi è giunto il momento di annunciare l’arrivo della palleggiatrice Beatrice Giroldi.

Classe 1995, Giroldi vanta una bella esperienza nei campionati nazionali.

A 19 anni si trasferisce ad Isernia in B2, dove ottiene la promozione in B1. Nel 2016 veste la maglia di Montecchio in B1 per poi salire in A2 e restare altre due stagioni. Nel 2020 disputa la stagione vicino a casa, con la società di Volta Mantovana, allenata in panchina da Bibo Solforati. Lo scorso anno viene ingaggiata dalla corazzata Millenium Brescia, dopo matura altra esperienza. A Mondovì Giroldi proseguirà la carriera, affiancando l’esperta compagna di reparto, Ana Tiemi Takagui.

“In questa anni ho avuto modo di conoscere la realtà Mondovì, per me questa è una bella occasione.” - la nuova pumina commenta così il suo arrivo con la maglia rosso blu - “L’LPM BAM Mondovì ha sempre fatto squadroni e so che gli obiettivi sono sempre alti. Inoltre ritrovo Bibo, con il quale ho lavorato benissimo e sono davvero molto felice.”

Tante volte Beatrice Giroldi si è trovata dall’altra parte della rete ed ha potuto vedere da avversaria l’entusiasmo che circonda Mondovì.

“Ricordo il tifo a Brescia: era bellissimo! So che i tifosi monregalesi seguono le ragazze anche nelle trasferte più lunghe, come in Sicilia ed è davvero pazzesco!” - spiega la palleggiatrice - “Dopo la sconfitta in semifinale con Brescia, ho seguito le gare delle finali Play Off, anche perché sono amica di Mila Montani e Francesca Trevisan, con le quali ho giocato rispettivamente a Volta e a Montecchio.”

Giroldi ci spiega le motivazioni che l’hanno spinta ad approdare alla Lpm Bam Mondovì e quali sono le sue aspettative per la prossima stagione.

“Sicuramente il pregio della piazza ha influito, poi la ciliegina sulla torta è stato Bibo. So che tipo di allenatore è e come lavora: mi fa davvero piacere poter tornare in palestra con lui! Quest’anno vivrò un tipo di esperienza diversa. E’ la prima volta che mi trovo a giocare con un palleggio straniero, che sicuramente avrà delle idee e delle visioni diverse sulla pallavolo da quelle che abbiamo qui in Italia. Sono entusiasta e curiosa!”

Manca poco più di un mese all’inizio della preparazione fisica ed è quindi tempo di relax e vacanze.

“Sto trascorrendo molto tempo al mare, soprattutto in Liguria. Ho assistito poi ad alcuni concerti che avevo arretrati, che si sono concentrati durante quest’estate. Ho fatto una settimana di camp di pallavolo, dove ho trovato Valeria Pizzolato: è stata una vera sorpresa, non lo sapevamo e ci siamo potute conoscere meglio! Le ultime settimane le passerò in famiglia: anche se sono un po’ di anni che sono fuori casa, è sempre brutto lasciarli ed è giusto coccolare i miei prima di partire.”

Non manca poi un messaggio di Beatrice Giroldi, rivolto agli Ultras Puma ed a tutti i tifosi rossoblu: “Sono curiosa di conoscerli e di poter godere del loro tifo. Spero di dar loro almeno le stesse soddisfazioni dell’anno scorso, perché se le meritano!”